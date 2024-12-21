隨著冬季寒潮來襲，冷冽的氣溫讓湯品成為民眾心中不可或缺的溫暖之選。知名連鎖串燒居酒屋「柒息地」為了讓饕客們能在寒冷季節裡享受到更多元的滋補美味，特別於聖誕節檔期推出三款全新湯品，包括「百菇雞湯」、「燒酒蝦」以及當前話題熱度十足的「藤椒酸菜魚」。這波新品不僅以經典風味和創新搭配滿足味蕾，更於12月21日至28日推出限時79折優惠活動，為期八天的暖心嘗鮮檔期絕對不容錯過。
▲柒息地季節限定 百菇雞湯、燒酒蝦、藤椒酸菜魚 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理
柒息地的新湯品系列著眼於冬季養生與暖身，首款「百菇雞湯」結合多種珍稀菇類與放養土雞，經長時間熬煮，使湯頭香醇濃郁，菇香四溢，富含多醣體與維生素，滋養又美味。原價219元的湯品在活動期間以173元的優惠價提供，成為進補的絕佳選擇。
▲柒息地首款「百菇雞湯」結合多種珍稀菇類與放養土雞，經長時間熬煮，使湯頭香醇濃郁，菇香四溢 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理
同樣備受期待的「燒酒蝦」選用來自秘魯的白蝦，搭配清香米酒，呈現蝦肉Q彈鮮甜的同時，酒香層次豐富，令人倍感溫潤暖身。此款湯品原價235元，活動價僅需185元，完美契合冬令進補的需求。而「藤椒酸菜魚」則是時下最受矚目的川菜經典之一，柒息地運用微麻的藤椒與清爽開胃的酸菜搭配鮮嫩魚片，打造麻、辣、酸、鮮交融的風味。這款新品以229元的原價在活動期間優惠至180元，為愛好刺激口感的消費者提供不可錯過的美味體驗。
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▲燒酒蝦選用來自秘魯的白蝦，搭配清香米酒，呈現蝦肉Q彈鮮甜的同時，酒香層次豐富，令人倍感溫潤暖身 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理
除了優惠湯品外，柒息地還加碼推出聖誕通關密語活動，凡是身著聖誕主題服飾，或攜帶聖誕節經典紅綠配色物件，與親友交換禮物至店用餐，只需在結帳時向櫃台說一句「聖誕節快樂」，即可享有89折優惠。值得注意的是，該優惠不與新品79折重複，但同樣讓消費者在節日氛圍中感受到荷包的溫暖。
▲藤椒酸菜魚則是時下最受矚目的川菜經典之一 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理
柒息地聖誕節新品優惠
活動期間：2024／12／21（六）至2024／12／28（六）
活動辦法：活動期間，只要到柒息地門市用餐，就能以聖誕優惠79折品嚐三大新品（百菇雞湯、燒酒蝦、藤椒酸菜魚）。到柒息地與親友交換禮物，或者身著聖誕紅綠配色，以及聖誕老人等相關裝扮者，結帳時跟櫃台說聲：「聖誕節快樂」，立即享有89折優惠。