隨著冬季寒潮來襲，冷冽的氣溫讓湯品成為民眾心中不可或缺的溫暖之選。知名連鎖串燒居酒屋「柒息地」為了讓饕客們能在寒冷季節裡享受到更多元的滋補美味，特別於聖誕節檔期推出三款全新湯品，包括「百菇雞湯」、「燒酒蝦」以及當前話題熱度十足的「藤椒酸菜魚」。這波新品不僅以經典風味和創新搭配滿足味蕾，更於12月21日至28日推出限時79折優惠活動，為期八天的暖心嘗鮮檔期絕對不容錯過。



▲柒息地季節限定 百菇雞湯、燒酒蝦、藤椒酸菜魚 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理



柒息地的新湯品系列著眼於冬季養生與暖身，首款「百菇雞湯」結合多種珍稀菇類與放養土雞，經長時間熬煮，使湯頭香醇濃郁，菇香四溢，富含多醣體與維生素，滋養又美味。原價219元的湯品在活動期間以173元的優惠價提供，成為進補的絕佳選擇。



▲柒息地首款「百菇雞湯」結合多種珍稀菇類與放養土雞，經長時間熬煮，使湯頭香醇濃郁，菇香四溢 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理

柒息地聖誕節新品優惠

活動期間：2024／12／21（六）至2024／12／28（六）

活動辦法：活動期間，只要到柒息地門市用餐，就能以聖誕優惠79折品嚐三大新品（百菇雞湯、燒酒蝦、藤椒酸菜魚）。到柒息地與親友交換禮物，或者身著聖誕紅綠配色，以及聖誕老人等相關裝扮者，結帳時跟櫃台說聲：「聖誕節快樂」，立即享有89折優惠。

