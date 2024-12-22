歲末年終的節慶氣氛逐漸濃厚，無論是耶誕節的浪漫派對、跨年倒數的熱鬧狂歡，還是公司尾牙的年度聚餐，皆成為消費者期待的聚餐時刻。針對這些需求，韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」特別策劃「耶誕歡肉吃到飽」活動，以超值的套餐方案與驚喜優惠，為顧客帶來一場味覺與聚會氛圍的雙重饗宴。



推薦閱讀：台北燒肉多一間！新村站著吃烤肉ATT店酒水免費喝到飽，7亮點必看。



▲韓國知名烤肉品牌「八色烤肉」耶誕歡肉吃到飽活動 / 八色烤肉提供、WalkerLand窩客島整理



即日起至2025年1月8日，凡到「八色烤肉」用餐，每人只需680元加10%服務費，即可享用韓式經典料理無限供應；若希望升級美食體驗，只需加價至880元，即可享用「豪奢版海陸盛宴」，一次擁有高級海鮮與精選肉品，滿足挑剔的味蕾。



活動期間，八色烤肉更推出啤酒與燒酒的無限暢飲方案，讓聚餐時光更加盡興。只需299元即可享用清爽的Cass啤酒無限暢飲；升級為399元方案，更能同時暢飲Cass啤酒與韓國燒酒，體驗韓劇經典的乾杯時刻。這些暢飲方案均提供長達120分鐘的無限享受，讓派對氛圍嗨到最高點。此外，店家針對團體聚餐推出加碼驚喜，四人同行即可免費獲得一盤干貝，提前訂位的顧客更有機會獲得韓國人氣冰棒「Melona」，數量有限，先訂先得，為顧客增添更多歡樂與驚喜。



▲八色烤肉680元韓料吃到飽、880豪奢海陸吃到飽 / 八色烤肉提供、WalkerLand窩客島整理

八色烤肉一直以正宗韓式燒肉風味與多樣化的菜單選擇廣受歡迎，此次的「耶誕歡肉吃到飽」活動在台北忠孝店與台中中友店同步推出不同的套餐選擇，滿足各地消費者的需求。台中中友店提供的「經典入門套餐」，以單人680元加10%的價格，將八種口味的招牌醃製豬五花完美呈現，包括人蔘、松葉、大醬、咖哩、辣醬、紅酒、花草與原味，搭配多樣韓式小菜與包肉生菜，為消費者打造道地的韓國料理體驗。而台北忠孝店則以「豪奢海陸套餐」為主打，單人880元加10%的價格，不僅包含經典烤肉，還有鹽烤奶油蝦、嚴選牛肋條及厚切松阪豬等頂級食材，帶來豪華升級的用餐享受。▲八色烤肉推出啤酒與燒酒的無限暢飲方案，只需299元即可享用清爽的Cass啤酒無限暢飲 / 八色烤肉提供、WalkerLand窩客島整理除了菜單上的豐富選擇外，啤酒與燒酒的暢飲方案更是此次活動的一大亮點。韓國Cass啤酒以其清爽順口的特性成為燒肉的絕佳搭配，而韓國燒酒則以濃烈的風味增添聚餐的歡樂氣氛。兩者的結合，不僅讓味蕾享受不同層次的刺激，還能營造韓國經典聚餐場景中必不可少的乾杯瞬間。在120分鐘的用餐時間內，顧客可盡情享用這些飲品，搭配鮮嫩多汁的燒肉與豐富的小菜，徹底沉浸在歡樂的用餐氛圍中。▲韓國Cass啤酒以其清爽順口的特性成為燒肉的絕佳搭配，而韓國燒酒則以濃烈的風味增添聚餐的歡樂氣氛 / 八色烤肉提供、WalkerLand窩客島整理

八色烤肉吃到飽「經典入門套餐」680元＋10%服務費/人

期間：即日起至2025年1月8日

內容：「經典入門套餐」：八種口味的醃製豬五花（人蔘、松葉、大醬、咖哩、辣醬、紅酒、花草、原味）、多樣韓式小菜、包肉生菜、湯品及經典韓式拌飯。

線上訂位：https://walkr.tw/ppB54nDy



八色烤肉吃到飽「豪奢版海陸盛宴」 880元＋10%服務費/人

期間：即日起至2025年1月8日

內容：「豪奢版海陸盛宴」：鹽烤奶油蝦、牛肋條、厚切松阪豬等頂級海陸食材，搭配經典烤肉。

線上訂位：https://walkr.tw/ppB54nDy



啤酒與燒酒暢飲方案

價格：

299元/人：Cass啤酒無限暢飲。

399元/人：Cass啤酒＋韓國燒酒雙重無限暢飲。

時間：120分鐘無限制享用。



驚喜加碼優惠

四人同行送干貝一盤。

搶先訂位送韓國人氣「Melona」冰棒（數量有限，送完為止）。