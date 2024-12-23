草間彌生咖啡杯要打卡！這次路易莎咖啡針對圓點女王「草間彌生」的限定特展，推出超萌粉紅、黑圓點設計的咖啡杯，呼應國立臺北教育大學北師美術館的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」特展。即日起只要到路易莎買咖啡、買飲料，就能拿到限定版「草間彌生杯」，粉絲一定要拍照打卡。



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▲路易莎Ｘ草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽聯名杯 / 路易莎提供、WalkerLand窩客島整理



這次國立臺北教育大學北師美術館推出「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽，為了讓更多粉絲們的夠感受到草間彌生「圓點女王」的魅力，路易莎咖啡攜手本次特展，推出草間彌生限定聯名杯，自2024/12/23起，只要到全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會獲得印有草間彌生經典作品的限量紙杯。



▲路易莎 圓點女王草間彌生展覽聯名杯 / 路易莎提供、WalkerLand窩客島整理

路易莎Ｘ草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽聯名杯

路易莎表示，這次特別以草間彌生展覽主視覺設計聯名咖啡杯，展現鮮明色彩與經典圓點元素。這次路易莎聯名杯推出12oz與16oz熱杯、16oz與22oz冰杯，並且每款都搭配專屬杯套與封口模。杯身上的圓點設計傳遞草間彌生標誌性的前衛風格，也呼應這次特展的概念，讓粉絲邊喝咖啡、邊感受到草間彌生的巨大圓點藝術魅力。▲路易莎草間彌生展覽聯名杯 活動方式 / 路易莎提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/23-2025/05/04

活動方式：至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得日本當代藝術家草間彌生的經典作品聯名紙杯。