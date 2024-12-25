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桃園平價日本料理「歐告卷壽司」藏身巷弄！外帶全單8折、滿額「焦糖鮭魚」免費送。

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2024-12-25 21:42:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

桃園平價日本料理「歐告卷壽司」不只外帶全單8折，消費滿額「焦糖鮭魚」免費送，整體CP值相當高，來桃園平鎮可不能錯過。不過他們家專做外帶外送，並沒有內用座位，並且取餐地點藏身在巷弄內，沒有什麼顯眼的招牌，想尋寶的朋友可別錯過。
▲▼桃園平價日本料理「歐告卷壽司」外帶全單8折、滿額送焦糖鮭魚 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼桃園平價日本料理「歐告卷壽司」外帶全單8折、滿額送焦糖鮭魚 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼桃園平價日本料理「歐告卷壽司」外帶全單8折、滿額送焦糖鮭魚 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



沿著狹窄的巷弄走，迎面而來的是一棟簡單低調的白色平房，這就是「歐告卷壽司」的所在地。店面外頭乾淨整齊，帶點日式風格的設計，讓人一眼可以看出就是他了。雖然店面不大，且僅限外帶取餐，但取餐流程相當流暢。客人按下門鈴，告知訂單編號後，店家迅速從廚房取出餐點交付。

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▲桃園平價日本料理「歐告卷壽司」雖然店面不大，且僅限外帶取餐，但取餐流程相當流暢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園平價日本料理「歐告卷壽司」雖然店面不大，且僅限外帶取餐，但取餐流程相當流暢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

這邊不僅提供經典的壽司組合，如鮭魚、鮪魚和鮮蝦等，還有許多創意十足的選項，例如「珠寶生魚丼」、「龍蝦沙拉紫菜包飯」和「派對分享餐盒」等，無論是個人用餐，或是多人聚餐都很適合。如果開車前來外帶自取，還可以享有8折優惠，相當划算。
▲桃園平價日本料理「歐告卷壽司」推薦菜單：珠寶生魚丼 $209（外帶自取8折） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園平價日本料理「歐告卷壽司」推薦菜單：珠寶生魚丼 $209（外帶自取8折） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


同時，單筆滿350元，就送「焦糖鮭魚壽司」5貫，滿600元更加碼送10貫。剛炙燒完的鮭魚，搭配脆殼的糖衣與檸檬片的酸甜，吃起來超涮嘴。最後，「歐告卷壽司」不在熱鬧的商圈，但仍然以超高CP值的價錢，吸引許多人探訪。如果大家下次來到桃園平鎮附近，想嚐鮮看看這佛心價錢的日式料理，可就別錯過這家店囉。
▲桃園平價日本料理「歐告卷壽司」推薦菜單：龍蝦沙拉紫菜包飯 $129（外帶自取8折） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園平價日本料理「歐告卷壽司」推薦菜單：龍蝦沙拉紫菜包飯 $129（外帶自取8折） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

桃園平價日本料理 歐告卷壽司

地址：桃園市平鎮區游泳路120巷14弄3號
營業時間：10:00–14:00, 16:00–20:00

 

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歐告卷壽司

phone0915628074
place桃園市平鎮區游泳路120巷14弄3號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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