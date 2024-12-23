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玉里橋頭臭豆腐台北首店！最強臭豆腐開在中山區大直 號碼牌先領。

玉里橋頭臭豆腐台北店 中山區美食 臭豆腐 玉里橋頭臭豆腐-台北店
2024-12-23 22:37:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之、蕭芷琳
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

花蓮玉里橋頭臭豆腐真的插旗台北了！提到花蓮必吃美食，絕對少不了讓人聞香就口水直流的「玉里橋頭臭豆腐」。在今年初短暫快閃台北中山區，便掀起排隊熱潮，這次來台北不快閃，確定在大直美麗華對面開設台北首間實體門市，為台北臭豆腐控帶來全台最強臭豆腐。

▲▼玉里橋頭臭豆腐台北首店開在台北大直美麗華對面/ WalkerLand窩客島 鄭雅之拍攝



「玉里橋頭臭豆腐」的魅力在於三次回炸工序，讓臭豆腐外皮酥脆到咔滋，內裡卻保有濃郁湯汁。每一口都能感受到豆腐與台式泡菜的完美結合，特別的是還加上九層塔和脆口的蘿蔔絲，增添不同香氣和清爽口感。若喜愛吃辣的話，建議再淋一點特製辣醬，饕客一試成主顧。
繼台北中山快閃！花蓮必吃「玉里橋頭臭豆腐」插旗基隆孝三路商圈/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲玉里橋頭臭豆腐台北首店小份三塊70元，大份五塊110元/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北店售價為小份三塊70元，大份五塊110元，懂吃的老饕會一人點一份大份獨享。並且還有販售古早味紅茶、豆漿、黑豆漿和豆漿紅茶等選擇，雖然價錢比花蓮本店貴了10元，但不用舟車勞頓跑花蓮也是非常值得。

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玉里橋頭臭豆腐台北快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲▼玉里橋頭臭豆腐台北大直店先領號碼牌、並僅收現金/ WalkerLand窩客島 鄭雅之拍攝


 

玉里橋頭臭豆腐 台北店家資訊

地址：台北市中山區北安路837號
營業時間：11:00~19:00
店休時間：依店家
售價：小份70元(3塊)、大份110元(5塊)
 

玉里橋頭臭豆腐台北店 號碼牌

門口抽號碼牌➡︎叫號至櫃檯點餐➡︎拿取餐號碼牌➡︎叫號至窗口取餐

注意事項：
1、「素食」與「加辣」請於點餐時告知
2、僅收現金

 

 

 

 

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玉里橋頭臭豆腐-台北店

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