花蓮玉里橋頭臭豆腐真的插旗台北了！提到花蓮必吃美食，絕對少不了讓人聞香就口水直流的「玉里橋頭臭豆腐」。在今年初短暫快閃台北中山區，便掀起排隊熱潮，這次來台北不快閃，確定在大直美麗華對面開設台北首間實體門市，為台北臭豆腐控帶來全台最強臭豆腐。



▲▼玉里橋頭臭豆腐台北首店開在台北大直美麗華對面/ WalkerLand窩客島 鄭雅之拍攝



玉里橋頭臭豆腐 台北店家資訊

地址：台北市中山區北安路837號

營業時間：11:00~19:00

店休時間：依店家

售價：小份70元(3塊)、大份110元(5塊)



玉里橋頭臭豆腐台北店 號碼牌

門口抽號碼牌➡︎叫號至櫃檯點餐➡︎拿取餐號碼牌➡︎叫號至窗口取餐



注意事項：

1、「素食」與「加辣」請於點餐時告知

2、僅收現金