冬天就是要喝草莓飲料！對於草莓控而言，每年一定要喝的鶴茶樓「草莓甘露」，也將強勢回歸，加入17顆新鮮草莓製成，每一口都能喝到滿滿草莓果粒，幸福感爆棚。並將在12/30開賣首日，推出買草莓甘露、送純茶全品項任選優惠，買一送一優惠一定要趁早來喝起來，把握冬季草莓季的美好時刻。
▲▼草莓飲料推薦必喝「鶴茶樓草莓甘露」買就再送純茶一杯 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
鶴茶樓的「草莓甘露」向來以滿杯草莓的豪氣著稱，每一杯足足有17顆草莓切丁，搭配經典鶴頂紅茶與香醇鮮乳，綿密草莓牛奶冰沙中帶有自然草莓香與滑順口感。更特別的是其中添加的手作紅茶凍，散發熟果香氣12/30首賣當日，凡購買草莓甘露即可免費獲得純茶(M)任選一杯。此優惠僅限來店購買，每人最多限購兩組，外送與預訂服務不適用。
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▲▼草莓飲料推薦必喝「鶴茶樓草莓甘露」加入17顆新鮮草莓 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理
鶴茶樓 草莓甘露
開賣時間：2024/12/30
售價：L 95元
鶴茶樓 草莓甘露優惠
活動時間：2024/12/30
優惠內容：凡購買「草莓甘露」送純茶(M)任選一杯。
注意事項：每人限購兩組；限來店購買，外送與預訂服務不適用。