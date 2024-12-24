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喝買一送一！鶴茶樓草莓飲料17顆草莓加爆量，買就送純茶。

鶴茶樓 草莓甘露 草莓飲料 草莓 more
2024-12-24 14:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：鶴茶樓
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編輯 鄭雅之

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冬天就是要喝草莓飲料！對於草莓控而言，每年一定要喝的鶴茶樓「草莓甘露」，也將強勢回歸，加入17顆新鮮草莓製成，每一口都能喝到滿滿草莓果粒，幸福感爆棚。並將在12/30開賣首日，推出買草莓甘露、送純茶全品項任選優惠，買一送一優惠一定要趁早來喝起來，把握冬季草莓季的美好時刻。

▲▼草莓飲料推薦必喝「鶴茶樓草莓甘露」買就再送純茶一杯 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理



鶴茶樓的「草莓甘露」向來以滿杯草莓的豪氣著稱，每一杯足足有17顆草莓切丁，搭配經典鶴頂紅茶與香醇鮮乳，綿密草莓牛奶冰沙中帶有自然草莓香與滑順口感。更特別的是其中添加的手作紅茶凍，散發熟果香氣12/30首賣當日，凡購買草莓甘露即可免費獲得純茶(M)任選一杯。此優惠僅限來店購買，每人最多限購兩組，外送與預訂服務不適用。

推薦閱讀：台北草莓控衝了！9間必吃「台北草莓甜點」開賣，最強草莓千層酥 草莓醬炸雞堡推薦。

▲▼草莓飲料推薦必喝「鶴茶樓草莓甘露」加入17顆新鮮草莓 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理

 

鶴茶樓 草莓甘露

開賣時間：2024/12/30
售價：L 95元
 

鶴茶樓 草莓甘露優惠

活動時間：2024/12/30
優惠內容：凡購買「草莓甘露」送純茶(M)任選一杯。
注意事項：每人限購兩組；限來店購買，外送與預訂服務不適用。

 

 

 

 

 

 

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