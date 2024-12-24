冬天就是要喝草莓飲料！對於草莓控而言，每年一定要喝的鶴茶樓「草莓甘露」，也將強勢回歸，加入17顆新鮮草莓製成，每一口都能喝到滿滿草莓果粒，幸福感爆棚。並將在12/30開賣首日，推出買草莓甘露、送純茶全品項任選優惠，買一送一優惠一定要趁早來喝起來，把握冬季草莓季的美好時刻。



▲▼草莓飲料推薦必喝「鶴茶樓草莓甘露」買就再送純茶一杯 / 鶴茶樓 提供、WalkerLand窩客島整理



鶴茶樓 草莓甘露

開賣時間：2024/12/30

售價：L 95元



鶴茶樓 草莓甘露優惠

活動時間：2024/12/30

優惠內容：凡購買「草莓甘露」送純茶(M)任選一杯。

注意事項：每人限購兩組；限來店購買，外送與預訂服務不適用。