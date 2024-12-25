向寶可夢大師發起挑戰！萬代南夢宮推出的全新「寶可夢可可風味糖」，將於明年1/1在全台小七獨家開賣，以可愛的皮卡丘、新葉喵及噴火龍三款角色包裝吸引目光。8款寶可夢角色除了滿足收集樂趣之外，還有三種不同難度的挑戰，就看寶可夢大師手巧不巧，把每一片巧克力完美分開，邊吃邊玩的開啟2025新年甜蜜冒險。
▲▼萬代寶可夢可可風味糖小七獨家開賣 / 萬代 提供、WalkerLand窩客島整理
「寶可夢可可風味糖」以巧克力結合酸甜的草莓風味，讓人一口愛上。其糖果造型重現寶可夢角色細節，甚至包含屬性圖樣。打開包裝的驚喜感更讓它成為親友聚會時的最佳話題。從經典的皮卡丘到進化的噴火龍，8款角色各具特色。尤其加入困難度分級設計，從容易挑戰的新葉喵到考驗耐心的噴火龍，讓每位訓練家都能享受不同的挑戰樂趣。
▲▼萬代寶可夢可可風味糖共有8款、3種難度等你來挑戰 / 萬代 提供、WalkerLand窩客島整理
全新寶可夢糖果更成為過年聚會的最佳遊戲。三種難度關卡，讓你在甜蜜享受的同時也能展現戰鬥力。簡單挑戰新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼；或挑戰中等難度的皮卡丘、謎擬 Q、路卡利歐；最困難的則是巨鉗螳螂和噴火龍，過程充滿驚喜與成就感。
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▲▼萬代寶可夢可可風味糖最高難度為巨鉗螳螂和噴火龍 / 萬代 提供、WalkerLand窩客島整理
萬代寶可夢可可風味糖
預計售價：59元/包
販售通路：全台 7-11獨家開賣
優惠資訊：2025/1/1～1/5，享有兩件79折、三件75折的優惠；1/6~2/4享兩件8折、三件77折優惠。
款式：
困難度 1：新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼
困難度 2：皮卡丘、謎擬 Q、路卡利歐
困難度 3：噴火龍、巨鉗螳螂