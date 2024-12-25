向寶可夢大師發起挑戰！萬代南夢宮推出的全新「寶可夢可可風味糖」，將於明年1/1在全台小七獨家開賣，以可愛的皮卡丘、新葉喵及噴火龍三款角色包裝吸引目光。8款寶可夢角色除了滿足收集樂趣之外，還有三種不同難度的挑戰，就看寶可夢大師手巧不巧，把每一片巧克力完美分開，邊吃邊玩的開啟2025新年甜蜜冒險。



▲▼萬代寶可夢可可風味糖小七獨家開賣 / 萬代 提供、WalkerLand窩客島整理



萬代寶可夢可可風味糖

預計售價：59元/包

販售通路：全台 7-11獨家開賣

優惠資訊：2025/1/1～1/5，享有兩件79折、三件75折的優惠；1/6~2/4享兩件8折、三件77折優惠。



款式：

困難度 1：新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼

困難度 2：皮卡丘、謎擬 Q、路卡利歐

困難度 3：噴火龍、巨鉗螳螂