日清「烏龍麵床墊、油豆腐零錢包」抽選一次看！那些品牌過去發文，引發討論的腦洞大開創意7款周邊，終於通通實體化了。從即日起，日清正式啟動「SNS話題商品化活動」，將那些看似「惡搞」的趣味周邊變為現實，現在就趕緊讓烏龍麵走進你的日常。



▲▼日清烏龍麵「SNS話題商品化活動」即日起開跑，豆皮棉被、烏龍麵床墊都有 / 日清のどん兵衛提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日清烏龍麵 七大惡搞周邊 抽選活動

抽選時間：第一梯次 即日起至12/31；第二梯次 2025/1/1至3/31

抽選方式：每購買三份烏龍麵，拍下並上傳購買憑證至活動網站，即可獲得一次抽獎機會，參加者越多，中獎機會越高（活動需要填寫日本地址）。