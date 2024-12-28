日清「烏龍麵床墊、油豆腐零錢包」抽選一次看！那些品牌過去發文，引發討論的腦洞大開創意7款周邊，終於通通實體化了。從即日起，日清正式啟動「SNS話題商品化活動」，將那些看似「惡搞」的趣味周邊變為現實，現在就趕緊讓烏龍麵走進你的日常。
▲▼日清烏龍麵「SNS話題商品化活動」即日起開跑，豆皮棉被、烏龍麵床墊都有 / 日清のどん兵衛提供、WalkerLand窩客島整理
日清食品以爆紅概念商品為主打，無論是模仿烏龍麵招牌豆皮的「豆皮棉被」，還是印有麵條紋理的「烏龍麵床墊」，通通實體化，滿足烏龍麵粉絲的獨特趣味。此外，還有「炸天婦羅耳環」、「烏龍麵圍巾」等創意小物，每個都超可愛，大家可不能錯過。
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▲▼日清烏龍麵「SNS話題商品化活動」分成兩梯次，共抽出2,910名幸運得主 / 日清のどん兵衛提供、WalkerLand窩客島整理
不過提醒大家，這次活動是以線上抽選為主。大家只要在全日本通路購買「咚兵衛 (どん兵衛) 烏龍麵系列」，每購買三份烏龍麵，即可獲得一次抽獎機會，參加者越多，中獎機會越高；而後拍下並上傳購買憑證至活動網站，即可參加抽獎。
▲日清烏龍麵「SNS話題商品化活動」每購買三份烏龍麵，即可獲得一次抽獎機會 / 日清のどん兵衛提供、WalkerLand窩客島整理
但因為商品會以郵寄方式寄送，所以活動需要填寫日本地址。活動從即日起開跑，將於12/31，以及2025/3/31兩梯次，共抽出2,910名幸運得主。如果你是烏龍麵的死忠粉，這次活動絕對不容錯過，有機會就趕緊來參與抽選，說不定今年冬天就有機會可以蓋著豆皮棉被入睡。
▲日清烏龍麵「SNS話題商品化活動」但因為商品會以郵寄方式寄送，所以活動需要填寫日本地址 / 日清のどん兵衛提供、WalkerLand窩客島整理
日清烏龍麵 七大惡搞周邊 抽選活動
抽選時間：第一梯次 即日起至12/31；第二梯次 2025/1/1至3/31
抽選方式：每購買三份烏龍麵，拍下並上傳購買憑證至活動網站，即可獲得一次抽獎機會，參加者越多，中獎機會越高（活動需要填寫日本地址）。