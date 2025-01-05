深坑老街不吃臭豆腐就白來了！深坑被譽為「臭豆腐天堂」，各式臭豆腐應有盡有，讓人聞香而來、越臭越愛。無論是外酥內嫩的炸臭豆腐、辣得過癮的麻辣臭豆腐，還是香氣四溢的板烤臭豆腐，每一種都讓人食指大動，絕對值得一試！這次窩客島精選6間深坑必吃臭豆腐店，帶你一次吃遍各種經典臭豆腐，快來挑戰你的味蕾吧！



▲臭豆腐推薦，深坑必吃推薦6選 / WalkerLand窩客島整理提供



說到深坑臭豆腐就不能不提有著臭豆腐屆扛壩子之稱的「王水成老店」，麻辣臭豆腐超入味，每口都麻香過癮；另一家必訪也是超經典的「廟口石板臭豆腐」，炭烤後香氣逼人，獨家鹹甜醬汁搭配爽口泡菜，一口咬下越吃越香；還有同樣也是深坑必訪串烤臭豆腐創始店「金大鼎香豆腐」，外皮微微炭香帶有醬料濃郁鹹香味，內層軟嫩多汁，怕臭的外國人都能嘗試! 假日就去一回臭豆腐巡禮吧。



▲深坑臭豆腐推薦，必朝聖經典滋味推6選 / WalkerLand窩客島整理提供



深坑必訪串烤臭豆腐首創店 #金大鼎香豆腐

部落客 Bunny 造訪 金大鼎香豆腐 說：

金大鼎串烤香豆腐反而較沒臭味，偏向油豆腐似的，厚實保水，外皮微微炭香帶有醬料濃郁鹹香味，

內層豆腐相當軟嫩多汁，吃起來清爽



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#金大鼎香豆腐

地址：新北市深坑區深坑街160號

完整介紹於窩客島分享：【新北美食】金大鼎香豆腐 / 串烤臭豆腐 第一家開創老店 / 深坑老街排隊美食



▲▼深坑必吃串燒豆腐創始店 : 金大鼎香豆腐 / WalkerLand窩客島整理提供





深坑在地人氣臭豆腐三吃 #大樹下豆腐三吃

部落客 小貝與小貝婆的幸福生活 造訪 大樹下豆腐三吃 說：

整體來說，出餐快速、菜量不少、兩個人點三道菜配白飯就可以吃得很飽，然而整體口感上表現中庸。



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#大樹下豆腐三吃

地址：新北市深坑區深坑街163號

完整介紹於窩客島分享：【新北深坑-大樹下豆腐三吃】深坑老街臭豆腐。深坑美食。寵物友善餐廳。新北深坑半日遊



▲▼深坑必吃臭豆腐三吃 : 大樹下豆腐三吃 / WalkerLand窩客島整理提供





深坑必吃越臭越香的在地臭豆腐 #故鄉的口味

部落客 寶貝小飄 造訪 故鄉的口味 說：

外酥內軟搭配爽脆的泡菜一起吃，酥脆又可口，可說是大家都超愛吃的一道招牌臭豆腐~尤其筷子夾入口前，先輕輕壓下，讓豆腐吸收滿滿的醬汁~酥鹹香超對味~



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#故鄉的口味

地址：新北市深坑區深坑街146號

完整介紹於窩客島分享：[食]新北 深坑 來老街吃台灣在地小吃臭豆腐 越臭越香 故鄉的口味



▲▼深坑必吃越臭越香在地臭豆腐 : 故鄉的口味 / WalkerLand窩客島整理提供





深坑必朝聖正宗板烤臭豆腐 #廟口石板臭豆腐

部落客 Jun 造訪 廟口石板臭豆腐 說：

沙茶混和花生粉得醬汁鹹甜鹹甜，有點類似烤玉米的醬汁，聽說是店家獨門研發，搭配特製泡菜、醃菜爽口解膩，香氣逼人，真的好吃！



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#廟口石板臭豆腐

地址：新北市深坑區里深坑街135號

完整介紹於窩客島分享：新北市深坑區【新北深坑】廟口石板臭豆腐(附菜單)傳說中正宗深坑烤臭豆腐 請務必朝聖



▲▼深坑必朝聖正宗板烤臭豆腐 : 廟口石板臭豆腐 / WalkerLand窩客島整理提供





深坑必吃的麻辣鴨血臭豆腐 #深坑古早厝臭豆腐

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 深坑古早厝臭豆腐 說：

店家將鮮嫩的鴨血搭配上濃郁的麻辣湯底，入口鮮香麻辣回味無窮，絕對是愛吃辣的朋友們最愛，而且鴨血的口感彈牙有嚼勁，每一塊鴨血都有滷入味，這一整鍋的料很豐富，香香辣辣配飯來吃很適合



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#深坑古早厝臭豆腐

地址：台灣新北市深坑區深坑街138號

完整介紹於窩客島分享：『深坑古早厝臭豆腐』必吃麻辣鴨血臭豆腐｜一嚐永難忘懷的好滋味｜內用外帶都方便｜深坑老街必吃美食！ - 相片中的菲莉絲



▲▼深坑必吃的麻辣鴨血臭豆腐 : 深坑古早厝臭豆腐 / WalkerLand窩客島整理提供





深坑必訪豆腐界扛壩子 #王水成老店

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 王水成老店 說：

光看外觀就很誘人，看得出來是有下功夫煮，的帶有辣度但不會辣過頭，吃起來香辣過癮，豆腐有融合湯汁，很夠味



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#王水成老店

地址：新北市深坑區深坑街118號

完整介紹於窩客島分享：深坑老街美食 ❙ 王水成老店、芭樂嬌七里香，老街內必吃麻辣臭豆腐、香烤雞屁股!



▲▼深坑必訪豆腐界扛壩子 : 王水成老店 / WalkerLand窩客島整理提供

