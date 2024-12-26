韓國黑大廚在全球掀起一波韓式料理熱潮！這次foodpanda力邀黑白大廚中，號稱韓國最難邀請的明星主廚崔鉉碩親自來台，預計將在2025年為pandapro 用戶帶來精彩煮場秀，入場券資格免費送，讓大家在台灣就能吃到「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」與「人蔘雞湯」。



▲▼foodpanda料理秀黑白大廚崔鉉碩來台，入場券送你。/ 崔鉉碩IG 提供、WalkerLand窩客島整理



foodpanda x 崔鉉碩 賭上名號的煮場秀入場券領取

崔鉉碩主廚擁有超強的商業頭腦與無可取代的創意，他旗下的餐廳 CHOIDOT 和 Dahlia Dining 更是一位難求。這次與 foodpanda 的獨家合作，主廚親自來台製作人生料理「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」，一掃之前在黑白大廚競賽中忘記加蒜頭的窘境，搭配暖身的「人蔘雞湯」，讓 pandapro 用戶不必飛韓國，也能感受到「崔鉉碩的指紋」。▲黑白大廚崔鉉碩來台現做「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」和「人蔘雞湯」。/ 崔鉉碩IG 提供、WalkerLand窩客島整理pandapro 用戶只要完成 5 筆滿 299 元的美食外送訂單或滿 499 元的生鮮雜貨外送訂單，即可獲得一次抽獎機會；超過 5 筆訂單後，每增加一筆訂單，還能再多一次抽獎機會！另外，使用 pandago 的用戶只需在訂單備註欄寫下「想吃大廚料理」，同樣有機會參與抽獎。得獎者將於 1 月 11 日參加這場精心籌備的大師級煮場秀，近距離觀賞崔鉉碩主廚以故事與創意打造的經典料理，體驗一場無與倫比的美食饗宴。推薦閱讀： 黑白大廚學餐名家李美英師傅快閃來台！凱菲屋吃到飽新菜單搶先看。 ▲黑白大廚崔鉉碩台北煮場秀入場券免費送/ 崔鉉碩IG 提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至 2024/1/5 23:59

抽獎資格：

1、pandapro 用戶只要完成 5 筆滿 299 元的美食外送訂單或滿 499 元的生鮮雜貨外送訂單，可獲得一次抽獎機會，超過5筆訂單後，每一增加一筆就多一次抽獎機會。

2、pandago 用戶於訂單中備註「想吃大廚料理」，亦可獲得抽獎機會。



foodpanda x 崔鉉碩 賭上名號的煮場秀

時間：2025/1/11(六) 13:30~15:30

地點：台北市信義區松智路17號，台北微風南山北側戶外場地（微風南山大樓連接ATT天橋下廣場）