大分別府不只有海地獄等溫泉景點，還有世上少數以香水為主軸的博物館。在「大分香水博物館」可以欣賞全球無數品牌的香水、藉由簡介暸解香水歷史以及製造流程，另外還能參與香水DIY體驗，老師會將香水製作步驟化繁為簡、協助每名學員調製專屬的香氣，只是記得要提前預約。



▲大分香水博物館可以欣賞各式各樣經典的香水/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲大分香水博物館商店區有數款香水與香氛產品可以選購/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「大分香水博物館」是一間以香氣為主題的全方位博物館，入場費700日圓，館內共展出約3600件香水相關物件，包括全球經典的香水系列，也可以欣賞到從西元前一路到近代的香水瓶變化，以及香爐與蒸餾器等具有歷史的珍貴蒐藏品，對香水領域有深厚興趣的日本旅遊愛好者勢必能獲益良多。▲▼大分香水博物館共有約3600件香水相關物件，包含古老香爐與蒸餾器/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝此外，「大分香水博物館」的原創香水DIY體驗和香水袋製作課程也很受歡迎，不少日本明星也都曾來參與，老師會逐一帶領每名學員調製專屬於自己的獨特香氣，都需要提前預約、並且額外付費；此外，在「大分香水博物館」的商店區也有販售香水和香氛相關產品，歡迎參觀選購。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲大分香水博物館的票根可以滴上自己喜歡的香氣/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲大分香水博物館香水DIY體驗可以調製出屬於自己的香氣/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

大分香水博物館 資訊

地址：大分県別府市北石垣48-1

電話：0977-27-7272