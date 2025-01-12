講到南投美食，肯定就是南投鎮縣之寶-南投意麵！南投意麵以其獨特順滑的口感，成為了在地人的最愛，同時也擄獲眾多慕名而來的饕客的心，跋山涉水奔走台南只為這一碗特色美食，這次窩客島整理了６間去南投必吃的南投意麵，讓你去南投吃美食不迷路！



▲南投必吃南投意麵６選，讓你來南投吃美食不迷路/ WalkerLand窩客島整理提供



細嫩又彈牙的獨特麵條，加上傳統味的肉燥、大量蔥花，就是南投意麵的標配，也是令許多遊客流連忘返的美味。像友德意面的乾意麵就是典型的南投意麵，濃郁的肉燥香味配上滑嫩的麵條，征服了許多遊客的胃。而魚池鄉台灣小吃的南投意麵，一碗才35卻是配料滿滿滿。來南投的你絕對不能錯過這幾家超頂意麵！



▲南投６間必吃南投意麵，肉燥加蔥花絕配/ WalkerLand窩客島整理提供



南投在地超推南投意麵#嘉珍麵食館

部落客 1817BOX 說：

南投意麵好吃的因素，一是麵條風味獨特，品質好而穩定；一是店家精心熬煮的魯肉汁和湯頭入味。



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＃嘉珍麵食館

地址：南投縣南投市彰南路二段642號

電話：0934 072 318

完整介紹於窩客島分享：【南投市】嘉珍麵食館。南投意麵。在地推薦平價麵食小吃



▲▼南投在地超推嘉珍麵食館南投意麵/ WalkerLand窩客島整理提供





南投必吃超鮮美南投意麵#友德意麵

部落客 ifunny艾方妮 說：

友德意麵的乾意麵，上面淋上滿滿的肉燥和蔥花，幾乎看不到麵條，肉燥的味道非常濃郁，這是南投意麵的特色之一。雖然是乾麵，但店家給了不少湯汁，讓麵條能夠更好地拌開。肉燥以瘦肉為主，不會過於油膩，味道十分鮮美。



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＃友德意麵

地址：南投縣南投市中山街179號

電話：04 9223 8021

完整介紹於窩客島分享：南投意麵老字號推薦！超過50年「友德意麵」在地老店，百年市場道地南投意麵。



▲▼南投必吃超鮮美友德意麵/ WalkerLand窩客島整理提供





南投滋味清甜的南投意麵#明天來吃不要錢

部落客 尖尼 說：

老闆刻意把湯汁增多，麵條吃起來比較不會這麼乾、也會比較夠味，對於肉燥的香氣可以說是非常的鹹香、清甜。真的喔，它的湯汁雖多，但是並不會讓人感覺到不夠味、或者是太鹹，反而是以一種清甜鮮甜的滋味為呈現，讓人非常喜歡，跟過去吃到的意麵真的是有很大的差別。



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＃明天來吃不要錢

地址：南投縣南投市民族路228號

電話：0970 867 995

完整介紹於窩客島分享：今天來吃需要付錢，下次你來問問看老闆明天要不要付錢～【明天來吃不要錢-南投意麵】具有特色的南投小吃※南



▲▼南投滋味清甜的明天來吃不要錢意麵/ WalkerLand窩客島整理提供





南投饕客絕不能錯過的南投意麵#阿財意麵

部落客 小涼 說：

麵條吸收了湯汁的味道，口感偏軟，吃起來很滑溜好吃，鹹香的風味小凉很喜歡。



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＃阿財意麵

地址：南投縣南投市民族路368號

電話：0934 483 364

完整介紹於窩客島分享：在地人氣老店！！只有晚上才開的古早味意麵小吃，餛飩湯只要$25，還有現包生餛飩可買唷！



▲▼南投饕客絕不能錯過的阿財意麵/ WalkerLand窩客島整理提供





南投上過報導的超頂南投意麵#魚池鄉台灣小吃

部落客 靜怡＆大顆呆 說：

當然必點意麵啦!!!碗內除了意麵之外還有著不少的青菜及香噴噴的肉燥!!!感覺35元挺值得的...很滑口的意麵..咕溜咕溜的滑下肚,湯頭清甜不油膩~



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＃魚池鄉台灣小吃

地址：南投縣魚池鄉魚池街354巷2號第32攤位

電話：04 9289 7270

完整介紹於窩客島分享：南投魚池美食街美食 ▶ 魚池台灣小吃 ▶ 南投意麵、魯肉飯、臭豆腐、大腸豬血湯 TVBS食尚玩家推薦



▲▼南投上過報導的超頂魚池鄉台灣小吃意麵/ WalkerLand窩客島整理提供





南投超人氣南投意麵#阿章意麵

部落客 大嘴巴菜單王 說：

每一條麵條都吸附肉燥的湯汁，好吃！



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＃阿章意麵

地址：南投縣南投市民權街126號

電話：04 9222 6558

完整介紹於窩客島分享：【南投市超人氣意麵推薦】阿章意麵價位，菜單大公開！市場必吃古早味Q彈鹹香意麵！南投美食小吃旅遊景點推薦！



▲▼南投超人氣阿章意麵/ WalkerLand窩客島整理提供

