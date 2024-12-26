飲料控喝奶茶買一送一！竹科工程師開的手搖杯「林三茶研所」，在新北、桃園開設多間分點，也是許多桃園人的奶茶控帶名單之一。這次為了回饋粉絲，林三茶研所在12/27起推出「6大招牌飲料買一送一」優惠，包括雙料奶茶、四季青、烈日火山紅茶等人氣飲品，飲料控、奶茶控通通要喝到。



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▲林三茶研所買一送一 桃園手搖杯 新北手搖杯優惠 奶茶買一送一 / 林三茶研所提供、WalkerLand窩客島整理



林三茶研所為了慶祝12月「新竹竹東門市」即將開幕、也感謝粉絲們的支持，在12/27至12/29期間，每天下午3點至晚上8點，全門市推出六款招牌飲品買一送一活動。包含超人氣白玉珍珠+粉角「雙料奶茶」，以及招牌飲料「林三冬瓜茶、橙心橙意水果茶」、經典必喝「四季青、烈日火山紅茶、黃金烏龍奶蓋」，最高現省70元。



▲林三茶研所買一送一 6大飲料買一送一 / 林三茶研所提供、WalkerLand窩客島整理

林三茶研所 買一送一

林三茶研所是由竹科工程師創立的手搖品牌，就是把工程師的精準與執著拿來調配飲料，擄獲粉絲。目前林三茶研所分店分布在桃園、新北、宜蘭等地，總共有10家門市，12月將再新開「新竹竹東門市」讓更多飲料控都能喝得到，趁這一波買一送一先朝聖喝起來。▲▼林三茶研所買一送一 手搖杯優惠推薦 / 林三茶研所提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/27-12/29 下午3點至晚上8點

活動品項：雙料奶茶、四季青、烈日火山紅茶、黃金烏龍奶蓋、林三冬瓜茶、橙心橙意水果茶