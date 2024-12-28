快到日本九州泡溫泉！寒冬來臨之際，泡湯成為許多人最期待的小旅行。對於想要避開人擠人的第一線旅遊城市的人來說，熊本縣菊池市的「菊池溫泉」與山口縣的「長門湯本溫泉」絕對是理想選擇。菊池溫泉擁有細滑水質，被譽為「美人湯」，還可順道探索被列為「日本森林浴百選」的菊池溪谷。長門湯本溫泉則以其河岸美景、地方特色小店及豐富文化體驗，吸引了大量文青旅人，讓人流連忘返。



▲▼日本九州溫泉推薦「熊本菊池溫泉」、「山口長門湯本溫泉」/ 菊池溫泉和長門湯本溫泉 提供、WalkerLand窩客島整理



熊本菊池市櫻花馬拉松

日期：2025年3月16日，現已開放網路報名



九州長門湯本溫泉音信川詩歌光影

日期：2025年1月31日至3月9日



台灣熊本直飛班機

1、星宇航空每日直飛及中華航空每週五班直飛台灣桃園機場至熊本阿蘇機場。

2、中華航空預計於2月3日開始由高雄直飛熊本的直飛航班。目前班表僅公布至冬季航班。

從熊本阿蘇機場出發約30分鐘車程，從熊本市出發約60分鐘車程。



長門湯本溫泉 交通資訊

1、共乘計程車(預約制)：JR新山口站出發約1小時。

2、音信號高速巴士：每日往返福岡博多車站及長門湯本溫泉。早上8:21從福岡博多車站發車，16:50從長門湯本溫泉發車。車程約2小時50分鐘。

3、自駕：自福岡IC發約2小時10分鐘、JR新山口站出發約1小時、廣島IC出發約2小時30分鐘。