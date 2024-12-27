聯名EVA第二彈！日本麥當勞「M號機漢堡」3款主角包裝設計，包含綾波零、明日香，以及碇真嗣，每個包裝都很值得打卡拍照。此外，本次餐點設計更有融合動漫內的元素「AT力場」，只能說本次聯名用心到，讓粉絲們都想飛日本享用。而此商品將於1/6起正式開賣，EVA的粉絲們趕緊來看看。
▲▼聯名EVA第二彈！日本麥當勞「M號機漢堡」將於1/6強勢登場 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
日本麥當勞宣布將推出與人氣動畫「新世紀福音戰士 (EVA)」聯名第二彈登場！先前才因聯手推出餐點變形機器人而引發熱議，現在再推出三款「M號機漢堡」，以3位人氣主角作為包裝設計，在餐點上更是融合EVA中的「AT力場 (A.T.フィールド)」概念，打造出全新麵包，整體份量十足。
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▲日本麥當勞 x EVA「M號機漢堡」以3位人氣主角作為包裝設計/ マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
這次聯名，日本麥當勞共推出三款漢堡。其一為「綾波零 脆薯厚切蒜味美乃滋牛肉堡」使用100%純牛肉的厚實漢堡肉餅，搭配外脆內嫩的切片薯條，並以濃郁的蒜味美味醬提味，口感多層次；而「明日香 墨西哥起司脆雞堡」則是炸雞肉搭配了充滿辛辣風味的塔可肉醬，配上濃濃的起司，十分有異國氛圍。
▲日本麥當勞 x EVA「M號機漢堡」以動漫裡的「AT力場」概念，打造出全新麵包 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
最後，「碇真嗣 起司雙層照燒豬肉堡」則是復刻去年經典餐點，將兩層豬肉餅混合照燒醬，再加上豐富的起司與新鮮蔬菜，整體味道濃郁且不失清爽，讓人回味無窮。這次日本麥當勞與「新世紀福音戰士」的聯名無疑是一次難得的合作，最近有到日本的朋友可別忘記了。
▲▼日本麥當勞與「新世紀福音戰士」的聯名無疑是一次難得的合作，最近有到日本的朋友可別忘記了 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理
日本麥當勞 x 新世紀福音戰士 EVA
聯名時間：2025/1/6至2月上旬
聯名商品：
「綾波零」脆薯厚切蒜味美乃滋牛肉堡／單點540円；套餐840円
「明日香」墨西哥起司脆雞堡／單點490円；套餐790円
「碇真嗣」起司雙層照燒豬肉堡／單點530円；套餐830円