聯名EVA第二彈！日本麥當勞「M號機漢堡」3款主角包裝設計，包含綾波零、明日香，以及碇真嗣，每個包裝都很值得打卡拍照。此外，本次餐點設計更有融合動漫內的元素「AT力場」，只能說本次聯名用心到，讓粉絲們都想飛日本享用。而此商品將於1/6起正式開賣，EVA的粉絲們趕緊來看看。



▲▼聯名EVA第二彈！日本麥當勞「M號機漢堡」將於1/6強勢登場 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日本麥當勞 x 新世紀福音戰士 EVA

聯名時間：2025/1/6至2月上旬

聯名商品：

「綾波零」脆薯厚切蒜味美乃滋牛肉堡／單點540円；套餐840円

「明日香」墨西哥起司脆雞堡／單點490円；套餐790円

「碇真嗣」起司雙層照燒豬肉堡／單點530円；套餐830円