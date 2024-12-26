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草莓聖代用喝的！HOROYOI 微醉「草莓聖代」大人才可以喝的草莓飲料。

草莓 HOROYOI微醉
2024-12-26 23:06:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：HOROYOI 微醉
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編輯 李維唐

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為了讓少女們、女孩兒也可以開心與朋友們一起喝酒聊天，日本「HOROYOI 微醉」推出了季節限定新口味「草莓聖代」，把草莓的酸甜滋味和像冰淇淋一樣的氣泡風味結合在一起，喝起來像一杯有著幸福感的草莓甜點。從瓶子的設計到飲料的味道，都充滿了浪漫的冬季氣氛，讓人不禁想和家人或朋友一起分享這樣的美好時刻。

▲日本「HOROYOI 微醉」推出了季節限定新口味「草莓聖代」 / HOROYOI微醉提供、WalkerLand窩客島整理

HOROYOI 微醉這款「草莓聖代」的瓶子設計特別有趣，靈感來自經典的草莓聖代甜點，上面還加了星星點點的圖案，看起來像夜晚的星空，特別適合用來慶祝歲末的節日。不管是和家人一起聚餐，還是邀請朋友來家裡玩，這款飲料都能讓大家感受到冬天的溫暖和幸福。

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▲HOROYOI 微醉這款「草莓聖代」的瓶子設計特別有趣，靈感來自經典的草莓聖代甜點 / HOROYOI微醉提供、WalkerLand窩客島整理



同時，為了慶祝HOROYOI 微醉這款「草莓聖代」於全台 7-ELEVEN 超商上架，「HOROYOI 微醉」更首度與療癒系甜點品牌 Sugar Miss 攜手合作，自2024年12月25日至2025年1月8日推出期間限定活動。凡購買 Sugar Miss 的草莓系列甜品，如草莓千層蛋糕、草莓戚風蛋糕及草莓豆腐岩蛋糕，即可免費獲得一罐「HOROYOI 微醉 草莓聖代」新品（數量有限，贈完為止）。

▲「HOROYOI 微醉」首度與療癒系甜點品牌 Sugar Miss 攜手合作 / HOROYOI微醉提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

 

HOROYOI微醉 草莓聖代

包裝容量：350 ml
酒精濃度：3%
建議售價：NT$ 52
上市日期：2024年12月25日
販售通路：全台7-ELEVEN

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