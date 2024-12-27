年節的腳步逐漸臨近，選擇一份能表達心意又獨具創意的禮品成為每個家庭的頭等大事。彰化擁有65年歷史的職人肉乾品牌水根行，今年打破傳統框架，攜手甜點界新銳WA!COOKIES，以全新的合作形式推出「好運連年新年禮盒」。這份禮盒以創新味覺體驗為特色，結合傳統年節文化與現代設計，成功引領送禮市場的新潮流，不僅是味蕾的饗宴，更是新年祝福的象徵。



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▲水根行攜手甜點品牌WA!COOKIES，打造2025最強春節禮盒 / 水根行提供、WalkerLand窩客島整理



「好運連年新年禮盒」包含兩款明星產品，每一口都承載著豐富的寓意與心意。水根行的檸檬圓燒肉乾，以台灣在地檸檬和精選豬後腿肉為原料，經過多道工序精心製作而成。檸檬特有的酸甜香氣為肉乾注入了全新層次，既保留了傳統肉乾的濃郁口感，又賦予其清新的現代風味。不僅如此，檸檬圓潤的形狀象徵圓滿與合家幸福，讓這款肉乾成為年節餐桌上的祝福佳品。



而另一款WA!COOKIES的鐵觀音濃茶曲奇，則以茶文化為靈感，將鐵觀音與玄米茶粉融入其中，打造出濃厚茶香與醇和米香交織的口感。鐵觀音的回甘與玄米的淡雅相得益彰，讓每一口都彷彿置身茶香繚繞的年節時光。曲奇的精巧外型與創新風味不僅滿足味蕾，更寄託了歲歲安康的美好寓意。



▲「好運連年新年禮盒」包含兩款明星產品，每一口都承載著豐富的寓意與心意 / 水根行提供、WalkerLand窩客島整理



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禮盒的設計也不容小覷，深刻體現了細膩的文化與心意。整體靈感源於蛇年的吉祥象徵，搭配水流般的線條設計，傳遞出「源源不絕、好運連年」的美好寓意。曲奇的紋路與「水」字融合，形成花型圖案，展現蓬勃生機與繁榮之意。以酒紅為基調，點綴金色細節，營造濃厚的節慶氛圍，禮盒外觀既高雅又充滿年味，堪稱送禮市場中的一大亮點。年節不僅是家人團聚的時刻，也是分享心意與祝福的季節。「好運連年新年禮盒」結合水根行傳承已久的肉乾工藝與WA!COOKIES新世代的甜點創意，將傳統與現代完美融合，呈現出全新的年節禮品選擇。無論是檸檬圓燒肉乾帶來的豐盛象徵，還是鐵觀音濃茶曲奇所寄託的平安祝福，這份禮盒都滿載著對新年的美好期許。▲「好運連年新年禮盒」結合水根行傳承已久的肉乾工藝與WA!COOKIES新世代的甜點創意，將傳統與現代完美融合 / 水根行提供、WalkerLand窩客島整理

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水根行官網：www.sgh.tw

