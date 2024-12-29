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牛奶巧克力泡芙新品！爺爺泡芙新口味只賣31天，再送泡芙脆脆。

beard papa’s 爺爺泡芙 巧克力 甜點 more
2024-12-29 10:24:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：beard papa’s
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

泡芙控的最愛beard papa’s新口味公佈了！對於泡芙控而言，每個月都超期待爺爺泡芙限定口味是月底小確幸。2025年1月率先由濃郁的「牛奶巧克力泡芙」開啟新年的甜點幸福時光。選用高品質明治黑巧克力和招牌卡士達、鮮奶油依完美比例特調出最香濃的爆漿內餡。將於1/1正式登場，元旦就先去吃一顆爺爺泡芙療癒一下。

▲▼beard papa’s 1月份新口味牛奶巧克力泡芙/ beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理



全新登場的「牛奶巧克力泡芙」，提供四種不同泡芙皮選擇，除了經典的日式泡芙，beard papa’s還提供菠蘿、mini和法式甜圈三種不同口感的派皮，與牛奶巧克力內餡完美結合。特別值得一提的是1月限定的法式甜圈派皮，蓬鬆扎實的口感與淡淡的鬆餅香氣，搭配濃郁巧克力內餡，讓人忍不住一口接一口。無論選擇哪一款派皮，都能在甜點中感受到新年「圈住好運氣」的美好寓意。

▲▼beard papa’s牛奶巧克力泡芙使用明治黑巧克力製成/ beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理


此外，也針對春節相聚推出派對泡芙禮盒，將於2025/1/17祭出「芙氣禮盒」，不僅包含1月限定的牛奶巧克力口味，還有經典香草卡士達選擇，每盒325元起，是新春送禮或家人聚會的甜蜜首選。此外，全台首家雙連概念店也將於1月6日起試營運，店內提供概念店限定泡芙、常溫甜點以及PAPA週邊商品，讓粉絲一次滿足所有願望。試營運首三日凡於雙連概念店消費滿199元，即贈熱銷款「泡芙脆脆」1包，每人每日限贈一次。

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▲▼beard papa’s在雙連站開設首間概念店/ beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理


 

beard papa’s牛奶巧克力泡芙

售價：$80元起/顆
販售期間：2025/1/1(三)~1/31(五)
 

beard papa’s芙氣禮盒

售價：$325元起/盒
販售期間：2025/1/17(五)~1/31(五)
 

beard papa’s雙連概念店

試營運：2025/1/6
優惠時間：2025/1/6(一)~1/8(三)
優惠內容：消費滿199元贈「泡芙脆脆」1包 (每人每日限贈一次，不可累贈)

 

 

 

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