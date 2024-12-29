泡芙控的最愛beard papa’s新口味公佈了！對於泡芙控而言，每個月都超期待爺爺泡芙限定口味是月底小確幸。2025年1月率先由濃郁的「牛奶巧克力泡芙」開啟新年的甜點幸福時光。選用高品質明治黑巧克力和招牌卡士達、鮮奶油依完美比例特調出最香濃的爆漿內餡。將於1/1正式登場，元旦就先去吃一顆爺爺泡芙療癒一下。



▲▼beard papa’s 1月份新口味牛奶巧克力泡芙/ beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理



beard papa’s牛奶巧克力泡芙

售價：$80元起/顆

販售期間：2025/1/1(三)~1/31(五)



beard papa’s芙氣禮盒

售價：$325元起/盒

販售期間：2025/1/17(五)~1/31(五)



beard papa’s雙連概念店

試營運：2025/1/6

優惠時間：2025/1/6(一)~1/8(三)

優惠內容：消費滿199元贈「泡芙脆脆」1包 (每人每日限贈一次，不可累贈)