信義區快閃店，一層樓直接逛4間！這次新光信義A11館6樓，一次集結4大系列「加菲貓、進擊的巨人、鬼滅之刃、卡娜赫拉的小動物」總共4大快閃店，4間快閃店同步在12/27正式開幕，活動期間至2025/02/16，不管你是誰的粉絲、不管是帶男友還是帶女友逛街，通通都會一間接著一間逛，買到剁手手。



▲▼信義區4間快閃店 加菲貓、進擊的巨人、鬼滅之刃、卡娜赫拉的小動物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



信義區快閃店 加菲貓快閃店

超厭世「加菲貓快閃店」在12/27起現身台北信義新天地A11 6樓，特別打造可愛慵懶、厭世的打卡點。此外，這次加菲貓快閃店推出超過百款全新周邊商品，推薦必買角色大臉造型馬克杯、療癒流沙杯墊、洗臉髮帶等，排著粉絲們在家厭世也能可可愛愛。



▲▼信義區加菲貓快閃店 加菲貓打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝





這次快閃店也推出限定版「糖果系主題」療癒抱枕，把加菲貓變成彩色軟糖的Q萌造型，但臉上還保持著一罐的厭世表情，更讓人會心一笑。加菲貓粉絲也能在本次快閃店中買到可愛的加菲貓盲盒、T恤等可愛小物，鮮少舉辦快閃店的加菲貓，這次要讓粉絲一次買個夠。



▲▼信義區加菲貓快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



信義區快閃店 進擊的巨人快閃店

獻出你的錢錢！「進擊的巨人：Final Season」快閃店即日起登場，在A11館6樓就能看見超大、超高的巨人打卡牆，牆內還有扭蛋機台、以及各大角色集結的打卡點，整個牆面放滿了動畫回顧的照片，更是讓粉絲們一秒入戲。



▲▼信義區進擊的巨人快閃店 加菲貓打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



信義區快閃店 鬼滅之刃快閃店

進擊的巨人快閃店推出近60款周邊商品，像自由之翼「防水披風」、夕陽下帥氣的艾連與里維「角色立牌」，以及超有質感的「鋁合金杯墊」。而超人氣「調查兵團披風」也推出多種不同選擇，包含連帽的毛毯、雨衣，還有小尺寸與寵物尺寸的小披風，讓粉絲的小孩、毛孩也一起嗨。▲▼信義區進擊的巨人快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

大小朋友都「鬼滅之刃」快閃店，這次特別以日式建築造型搭配熱血滿點的六大打卡區等粉絲來拍照，快閃店打卡點集結超人氣九柱，還有戀之呼吸打卡牆、霞柱扭蛋機，總共15位人氣角色集結，包括禰豆子、大哥等主角群，讓粉絲拍到過癮。



▲▼信義區鬼滅之刃 加菲貓打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



信義區快閃店 卡娜赫拉的小動物快閃店

快閃店推出百款精美商品，刀匠村篇無框畫、流沙立牌、Q版鑰匙圈等新品同步開賣，還有兄妹炭治郎與禰豆子的簽名色版及木杯墊更是粉絲必買。推薦實用商品如LED燈、耳飾架、滑鼠墊等，活動期間消費滿888元還可隨機獲得磁鐵一枚，炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助及鬼殺隊款式隨機贈送，鐵粉一定要準時衝朝聖。▲▼信義區鬼滅之刃 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

這次「卡娜赫拉的小動物-睡衣派對」快閃店帶來8大拍照打卡點，無論是「立體P助與粉紅兔兔」還可以看到兔兔與P助的睡前儀式、躺躺、睡覺區等主題打卡點，讓粉絲們被萌到不行。這次快閃店也推出「睡衣派對」主題的全新周邊，包含超大蝴蝶結造型的大抱枕、兔兔P助洗臉髪帶、眼罩，滿足粉絲們的睡前儀式感。



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▲▼信義區卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

