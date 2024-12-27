農曆春節即將來臨，年節禮盒市場再度進入白熱化競爭。如何在禮盒選擇中脫穎而出，為親友送上既有品味又充滿誠意的贈禮，成為許多人關注的焦點。今年，「日錦製造所」再次聯手香港知名魚子醬品牌「皇籽匯」，推出2025春節限量版「魚子醬 x 橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒」。這款禮盒融合了台灣精緻甜點文化與國際頂級美饌的精髓，以絕佳創意與高端品質，重新定義年節禮盒的高度，為春節增添奢華氛圍。



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▲▼魚子醬鹹蛋糕聯名禮盒！日錦製造所2025春節送禮新話題，奢華系春節禮盒 / 日錦製造所提供、WalkerLand窩客島整理



「日錦製造所」在2024年曾與「皇籽匯」合作，結合兩大品牌的獨特優勢，推出的聯名禮盒一經上市便引發市場轟動。2025年為回饋廣大消費者的期待，雙方再次攜手，將西班牙伊比利橡子豬與東太平洋鱘龍魚子醬這兩種珍稀食材完美結合，為春節限定禮盒注入更豐富的層次感。日錦製造所表示，2025這一次禮盒的核心亮點是「橡子豬蜜香鹹蛋糕」，被譽為「鹹蛋糕界的愛馬仕」。鹹蛋糕的內餡選用來自西班牙的伊比利豬，其原肉散發出淡雅的核果香氣，結合外層金箔包覆的紅柴蜂蜜蛋糕，既增添奢華感，又讓口感層次更加豐富。搭配的魚子醬則來自於成熟鱘龍魚，以奶香濃郁且海味分明的特色聞名全球。根據品牌建議，品嚐魚子醬時，將其置於掌心虎口稍加加熱，與鹹蛋糕一同入口，兩者相輔相成，為味蕾帶來無與倫比的高雅享受。▲魚子醬與鹹蛋糕一同入口，兩者相輔相成，為味蕾帶來無與倫比的高雅享受 / 日錦製造所提供、WalkerLand窩客島整理除了主角級的美味組合外，禮盒還附帶一系列精緻配件，包括玫瑰金蛋糕刀、珍珠貝匙、黃金樣式開罐幣，以及專屬絨布套，從細節處彰顯高端氣質。整體設計將實用性與儀式感結合，讓送禮成為一場令人難忘的儀式。今年春節，選擇這款跨國聯名的奢華禮盒，不僅為親友送上視覺與味覺的雙重驚喜，更展現送禮者的品味與用心。▲禮盒還附帶一系列精緻配件，包括玫瑰金蛋糕刀、珍珠貝匙、黃金樣式開罐幣，以及專屬絨布套，從細節處彰顯高端氣質 / 日錦製造所提供、WalkerLand窩客島整理對於講究品味的消費者而言，這款2025春節限量版「魚子醬 x 橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒」突破傳統年節禮盒的設計框架，以創意與質感重新定義「送禮」的意義。無論是贈送長輩、親友，還是作為商務往來的心意表達，這款禮盒都足以體現送禮者的細膩與誠摯。今年春節，別再侷限於傳統選擇，為摯愛親朋帶來嶄新的感官盛宴，以這份專屬心意為節日增添更多驚喜與祝福。▲2025春節限量版「魚子醬 x 橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒」突破傳統年節禮盒的設計框架 / 日錦製造所提供、WalkerLand窩客島整理

2025春節限量版「魚子醬 x 橡子豬蜜香鹹蛋糕聯名禮盒」

售價：2,980 元

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