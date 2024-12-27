為了搶攻2025新春送禮商機，Magi Planet星球工坊特別推出了全新的2025限定系列爆米花組合，從經典的「金彩新年禮盒」到創意滿滿的發財紅包袋爆米花，不僅都是送禮的好選擇，也讓每一份祝福更加完美，要讓送禮、收禮的人都有幸福的2025年。



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▲agi Planet星球工坊特別推出了全新的2025限定系列爆米花組合 / Magi Planet 星球工坊提供、WalkerLand窩客島整理



星球工坊2025春節禮盒系列，無論是自用或送禮，都能帶來高貴與奢華的質感。其中，「金彩新年禮盒」無疑是最具代表性的經典款，它以橘色為主色調，運用現代流暢的線條，象徵著吉祥富貴，恰如其分地詮釋了新春的喜慶氛圍。這款禮盒內含三入經典爆米花組合，每一口都散發著濃濃的幸福感，並有2+4的超值組合，滿足不同需求的消費者。該禮盒目前已在星球工坊的全台門市、官網及蝦皮商城開售，且早鳥優惠活動已經火熱啟動，數量有限，趕緊把握這個難得的機會。



▲星球工坊2025春節禮盒系列，無論是自用或送禮，都能帶來高貴與奢華的質感 / Magi Planet 星球工坊提供、WalkerLand窩客島整理



Magi Planet 星球工坊 2025金彩新年禮盒

除了經典禮盒，星球工坊今年還推出了實用系福袋限量組合，為顧客提供更具創意與實用性的送禮選擇。去年大受歡迎的實用系福袋重新回歸，今年全新推出的「花財滿福袋」外觀設計更具特色，採用多功能的保冷袋設計，方便攜帶又不失實用性。這款福袋內含6入創意紅包袋爆米花，紅玉拿鐵與義式黑松露兩款搶手口味再度回歸，並以新春的祝福為設計核心，將財運與福氣融入每一個細節。▲星球工坊2025新春限定爆米花！Magi Planet金彩新年禮盒再送爆米花紅包袋 / Magi Planet 星球工坊提供、WalkerLand窩客島整理此外，星球工坊還特別推出了「創意爆米花紅包袋」，這款新春限定商品不僅在外觀上充滿創意，更具備招財開運的吉祥寓意。每款紅包袋都象徵著不同的財運與好兆頭，是新春聚會中不可或缺的開運小物。從12月1日到12月31日，凡在星球工坊官網不限金額下單，即可獲得創意紅包袋爆米花一包，送出四款隨機款式的紅包袋爆米花，為顧客送上滿滿的好運與祝福。▲星球工坊特別推出 創意爆米花紅包袋 / Magi Planet 星球工坊提供、WalkerLand窩客島整理

2+4超值組合

商品內容 : 2+4經典大包+超值小包組

建議售價 : 550元



經典3入組

商品內容 :經典大包三入組

建議售價 : 630元

上市時間：2024/11/12(二)

上市通路：官方網站、門市據點、蝦皮商城"

官網：https://reurl.cc/vp178e