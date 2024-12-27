高雄中央公園英迪格酒店隸屬IHG洲際酒店集團，作為台灣首家英迪格品牌酒店，一直以其獨特的設計風格和高品質服務吸引著來自世界各地的旅客。酒店的設計靈感源自高雄港的海港元素，充滿創意的罐頭、繽紛貨櫃及報關戳章等細節，巧妙地融入了當地文化與潮流風格，營造出既具地方特色又時尚的氛圍。



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▲▼高雄英迪格酒店八周年限時「買一送一」快閃優惠及寵物專屬慶生住房專案 / 高雄中央公園英迪格酒店提供、WalkerLand窩客島整理



這一次為了為了慶祝高雄中央公園英迪格酒店開業八周年，高雄英迪格酒店推出了一系列限時優惠活動，回饋廣大顧客。首先，酒店推出了「客房買一送一」的優惠活動，此專案的房型包括單臥套房、豪華精品房等，這些房型以其30坪的超大空間及公園景觀吸引了不少旅客的光臨。凡在12月31日之前預訂此專案，並於2025年2月28日前完成入住，將免費獲得一張平日住宿券，並額外贈送2,000積分。更重要的是，從2025年1月1日起，顧客續住第二晚以上的住宿，即可獲得IHG優悅會會員雙倍積分回饋，並且後續住宿的每晚都可以無限次數地享受雙倍積分優惠。▲高雄英迪格酒店推出了「客房買一送一」優惠活動 / 高雄中央公園英迪格酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，針對愛寵物的旅客，高雄英迪格酒店也推出了「萌寵同慶」專案，旅人與毛孩也能一同享受高端的住宿體驗。此專案提供七折優惠，並提供寵物專屬的慶生糕點、主題佈置及合影服務，與毛孩度過一個難忘的慶生時光。如果選擇預訂一泊一食豪華精品房以上的寵物房型，還能享受到由星級主廚準備的Craft咖啡廳人氣晚餐組合，並額外贈送一份寵物鮮食餐。▲高雄英迪格酒店也推出了「萌寵同慶」專案，旅人與毛孩也能一同享受高端的住宿體驗 / 高雄中央公園英迪格酒店提供、WalkerLand窩客島整理高雄中央公園英迪格酒店不僅是一個住宿的場所，更是一個融合當地文化與時尚潮流的社交空間。頂樓的高空酒吧Pier No.1，以270度的城市夜景為背景，成為了潮流男女和時尚人士必去的打卡地點。除此之外，酒店內的Craft咖啡廳及Wok on the Park全日餐廳，也以當地海港城市的特色和在地食材為基礎，為顧客帶來了一場美食的饗宴，讓旅客能夠在品味美食的同時，深入了解高雄這座城市的故事。▲高雄中央公園英迪格酒店不僅是一個住宿的場所，更是一個融合當地文化與時尚潮流的社交空間 / 高雄中央公園英迪格酒店提供、WalkerLand窩客島整理

高雄中央公園英迪格酒店八周年慶 客房買一送一優惠

活動期間：即日起至2023年12月31日預訂，並於2025年2月28日前完成入住。

內容：預訂指定房型（如單臥套房、公園景觀豪華精品房）可獲贈平日住宿券一張，並額外送2,000積分。

額外回饋：2025年1月1日起，續住第二晚及以上可享雙倍積分回饋，且後續住宿無限享受雙倍積分優惠。



高雄中央公園英迪格酒店萌寵同慶優惠

活動期間：即日起至2023年12月31日預訂，並於2025年2月28日前入住。

內容：預訂寵物房型可享七折優惠，並獲得寵物專屬慶生糕點、主題佈置和合影服務。

額外回饋：預訂一泊一食豪華精品房以上寵物房型，可享星級主廚準備的晚餐和寵物鮮食餐一份。

會員回饋：可併用IHG優悅會會員雙倍積分優惠。



高雄中央公園英迪格酒店IHG優悅會雙倍積分回饋

活動期間：2025年1月1日起開始，對於續住第二晚及以上的客人無限享受雙倍積分回饋。

內容：每晚住宿均可獲得額外的雙倍積分回饋，無次數限制。