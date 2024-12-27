高雄「華園大飯店草衙館」為滿足小家庭出遊的需求，進行了全面裝修，並將原有的標準雙人房改造成色彩繽紛、富有特色的主題房，帶來不一樣的住宿體驗。並且現在訂房，再加碼送早餐。此外，為了迎來跨年假期及春節旅遊即日起至2月2日，入住的旅客還能參與飯店的「小小代言人」活動，加碼搶上萬元的住宿券。



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▲高雄「華園大飯店草衙館」為滿足小家庭出遊的需求，進行了全面裝修，並將原有的標準雙人房改造成色彩繽紛、富有特色的主題房 / 華園大飯店草衙館提供、WalkerLand窩客島整理



華園大飯店草衙館地理位置優越，坐落於高雄市前鎮區，距離小港機場、捷運紅線及國道均十分方便，步行至 SKM Park Outlets 和鈴鹿賽道樂園僅需1分鐘，極為便利。這樣的交通優勢使得飯店成為了購物和遊憩的理想選擇。不僅如此，飯店內還專為兒童設計了專屬的遊戲與休憩空間，讓每位小朋友都能在入住期間充滿歡樂。而飯店最具特色的，莫過於這些融入高雄特色的主題房型，其中賽車親子房和捷運親子房尤其受歡迎，這些房型靈感來自於鄰近的鈴鹿賽道樂園及高雄捷運機廠，無論是大人還是小朋友，都能在這些房間裡找到屬於自己的樂趣。▲飯店內還專為兒童設計了專屬的遊戲與休憩空間，讓每位小朋友都能在入住期間充滿歡樂 / 華園大飯店草衙館提供、WalkerLand窩客島整理這次飯店重新設計的72間主題雙人房，延續了全館的賽車精神，並巧妙融合繽紛的撞色設計，呈現出不同風格的兩種房型。一款房型採用帥氣的藍黃撞色，並結合賽車手及速度線條，營造出一股強烈的動感與速度感。另一款則是柔和的藍粉撞色，搭配賽車模型及經典名句，營造出溫馨而富有知識感的氛圍。飯店更精心設計了富有故事性的主題廊道，讓每位小朋友一走進飯店大廳，就仿佛置身於童話世界，每個角落都藏有驚喜，無論是大人還是孩子，都能沉浸在這樣的快樂氛圍中。▲飯店重新設計的72間主題雙人房，延續了全館的賽車精神，並巧妙融合繽紛的撞色設計，呈現出不同風格的兩種房型 / 華園大飯店草衙館提供、WalkerLand窩客島整理為了慶祝全新主題房型的推出，華園大飯店草衙館特別舉辦了「小小代言人」活動，凡在即日起至2月2日入住的旅客，小朋友只需前往飯店指定地點拍攝美照並上傳至社群媒體，即可獲得飯店吉祥物「獅寶」購物袋。此外，活動還設置了人氣比賽，根據按讚數選出前三名的代言人，這些獲勝的小朋友將有機會獲得價值萬元的住宿券，讓他們再次入住最受歡迎的賽車景觀房，享受更多親子時光。▲華園大飯店草衙館舉辦了「小小代言人」活動 / 華園大飯店草衙館提供、WalkerLand窩客島整理

華園大飯店草衙館小小代言人活動

活動期間：即日起至2月2日

參與方式：入住旅客的小朋友需前往飯店指定地點拍攝美照並上傳至社群平台

獎勳：所有參與者將獲得飯店吉祥物「獅寶」購物袋

人氣比賽：根據社群平台的按讚數選出前三名最具人氣的代言人

獎品：人氣前三名代言人可獲得價值萬元的住宿券，用於入住最受歡迎的賽車景觀房。



華園大飯店草衙館住宿優惠

優惠內容：入住全新主題雙人房，含早餐，每人僅需1,350元起

優惠對象：適用於所有預訂並入住的旅客。

房型介紹：全新主題房包括兩款不同風格的設計，滿足不同家庭需求。



華園大飯店草衙館

地址：高雄市前鎮區中安路一號

電話：07-9560555 訂房分機 725、734

官網：https://tp.hotelhg.com.tw/