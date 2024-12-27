福容大飯店看好國旅未來發展商機，在2024年歲末年終推出新店，同時這間「新店」更是福容的起家厝之—的「福容大飯店中壢店」。經過精心規劃與大規模重裝潢後，福容決定將這座飯店轉型為「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌「徠旅」系列的第五家分店。為了迎接新品牌的誕生，福容大飯店不僅注入了上億的資金，還再次與IKEA企業業務攜手合作，共同打造這座具有商務與親子雙主題的全新飯店，立足於中壢車站商圈，並於即日起開放訂房，預計試營運到2025年3月31日。



推薦閱讀：桃園也有唐吉訶德了！吉伊卡哇 三麗鷗專區快衝DON DON DONKI桃園買。





並且這間全新的「福容徠旅中壢」在試營運期間，為了回饋廣大顧客，推出了「雙人入住」限定優惠價，每間房間包含兩客早餐，價格從2,699元起；若不包含早餐，則價格從2,299元起。對於擁有「享福卡」會員的顧客來說，透過官方網站和電話預訂，入住時還可享受根據會員等級的折扣優惠，金福級會員每人入住僅需支付1,012元，相當實惠。



這家飯店的原址歷經多次更名，2002年建成時最初取名為「麗寶國際商務客棧」，之後更名為「福容國際商務客棧」，並於2007年隨著福容大飯店連鎖的起步，再度更名為「福容大飯店中壢店」。其地理位置的優勢吸引了大量的商務與團體客群。直到2024年4月3日，花蓮大地震的發生導致飯店部分結構受損，福容大飯店決定進行全面的修繕，並順應市場需求，將飯店重新命名為「福容徠旅中壢」，以提供更符合現代旅客需求的住宿體驗。



「福容徠旅」是福容大飯店於2023年創立的輕旅品牌，主打便捷、環保、人文、創新與活力，並結合當地的風情與深度旅遊，帶來更多共創價值。這個品牌的首家分店設於高雄前金，並與全球知名居家品牌IKEA合作，打造了一層17間以經典鯊魚與北歐風格為設計核心的主題套房，獲得了廣大好評。這次「福容徠旅中壢」再次攜手IKEA，並將四樓重裝為三大親子主題房間，包括森林、海洋和外太空，並設計了一個全新的親子遊戲交誼廳，預計於2025年第一季啟用。「福容徠旅中壢」共有154間客房，房型從「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」到「享旅」不等，面積從最小8坪到最大22坪，適合不同旅客的需求。這家飯店與其他徠旅飯店最大的不同在於，它的10樓至12樓采用活潑的徠旅色系—如黃色、橙色和藍色，來營造不同的氛圍。飯店內設有健身房、自助洗衣房、商務中心以及樂聚餐廳等設施，讓旅客能享受到更多便利。早餐則提供新鮮的自助蔬菜、湯品與咖啡飲料，並延續品牌強調環保的理念，減少一次性用品的使用，無論是牙膏、牙刷還是拖鞋都不會主動提供。「福容徠旅中壢」的地理位置十分便捷，位於桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到五分鐘，從機場捷運A22車站步行僅需15分鐘，沿途還能欣賞當地知名的「中平商圈」，周邊有多家東南亞商店與餐廳。而距離飯店約六分鐘車程的「中壢觀光夜市」，擁有475個攤位，提供各式美食，成為當地居民夜間休閒的首選。同時飯店周圍的景點也相當豐富，包括曾是中壢警察局日式宿舍群的「壢景町」，現在是中壢城市故事館的一部分，提供當地有機生活產品並定期舉辦文藝展覽。此外，沿著新街溪散步，旅客可以欣賞到美麗的自然景觀，並參觀百年寺廟仁海宮及日治時代的歷史古蹟，形成一條人文散步路線。如果開車約40分鐘，還可以到達桃園大溪月眉人工濕地生態公園，這裡擁有370棵落羽松林，秋冬季節轉變的色彩與倒影更是吸引人拍照打卡。

福容徠旅中壢

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/jl/tw/