冬季正是造訪台灣離島的好時機！避開旅遊旺季的人潮，感受低調卻溫暖的人情味，還能品嘗當季限定美食。雄獅旅遊推出四大「冬遊離島」玩法，帶領旅客探索金門、澎湖、馬祖的季節限定活動，最低只需3,999元即可成行。不論是沉浸影劇取景地的浪漫氛圍，還是參與獨特的地方節慶，這些行程都滿足了旅客對文化、自然與美食的多重渴望。每個行程都經過精心規劃，無論是家庭旅遊還是好友相約，都能輕鬆擁有充實又難忘的小旅行。



▲▼冬季離島金門、澎湖、馬祖新玩法推薦/ 雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



雄獅旅遊 冬季離島行程優惠推薦

2024最美台劇《不如海邊吹吹風》熱播後，金門的純樸風情成為旅遊新焦點。雄獅旅遊特別規劃以影劇場景為主題的行程，帶影迷造訪珠山聚落與經武酒窖等拍攝地，再體驗金門酒廠五感導覽，深入了解這座離島的歷史與文化。此外，行程還特別安排「海陸蒸籠宴」，讓旅客在品嘗豐富美食的同時，感受金門療癒的氛圍。「不如金門吹吹風3日」行程每人8,888元起，成為這個冬天影迷們的必去選擇。▲冬季金門旅遊跟著台劇《不如海邊吹吹風》踩點/ 雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理澎湖的冬季活動充滿在地特色，「元宵乞龜」便是其中之一。旅客可透過雄獅的「澎湖獨家乞龜專車三日」行程，參與這場祈求長壽與吉祥的盛典，還能親手製作蚵殼烏龜鑰匙圈，留下難忘回憶。若偏好自由行，現在年末優惠超殺價，「澎湖元泰歲末升五星自由3日」最低每人僅需3,999元起，還可升等入住福朋喜來登。跨年假期也適用相同優惠，是想放鬆又不想花大錢旅遊的最佳選擇。▲冬季澎湖特色文化體驗，再升級五星飯店3日遊每人3,999元起/ 雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理馬祖的元宵節是年度最盛大的民俗盛事，其中以「擺暝」和「燒馬糧」最具特色。雄獅特別推出「馬祖元宵嘉年華3日」行程，每人9,499元起，安排參與這些傳統活動，還能享用當地最鮮的海鮮痛風餐或海盜鍋。如果想要更悠閒的旅遊體驗，還可選擇「馬祖南北竿3日」行程，入住有「台版希臘」之稱的芹壁舊聚落，每人僅需5,980元起。馬祖冬季的獨特魅力，讓旅人們在文化探索與美食享受之間找到完美平衡。推薦閱讀： 福容徠旅中壢試營運！輕旅品牌「徠旅」第5間分店，試營運2,699元含早餐。 ▲馬祖特色文化「擺暝」和「燒馬糧」/ 雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理

澎湖花火節行程早鳥優惠：兩人同行，第二人折1,000元；四人同行，最高折3,200元，折扣碼再折600元

金門「不如金門吹吹風3日」每人8,888元起

澎湖「歲末升五星自由3日」每人3,999元起

馬祖「元宵嘉年華3日」每人9,499元起

馬祖「南北竿3日」每人5,980元起