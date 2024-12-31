東京在2025年3月前有不少必看的展覽！正在規劃行程的你，快筆記起來！

莫內 睡蓮之時特展

莫內 睡蓮之時特展最引人注目的，莫過於來自巴黎馬摩丹．莫內美術館的珍貴收藏。約50件展品中，更包含7件在日本首次公開的作品，加上日本各地收藏的傑作。本次完整呈現這位「光之畫家」晚年的藝術成就。其中，本次展覽也同時展出超過20件以「睡蓮」為主題，創下日本展覽史上的新紀錄。走入展場，就彷彿置身於吉維尼花園的水池畔，可親自感受莫內筆下那片詩意的水上世界。

■展覽資訊

展覽期間：～2025年2月11日

營業時間：09：30～17：30

交通方式：JR上野站公園口出口步行1分鐘；京成電鐵京成上野站步行7分鐘；東京地下鐵銀座線・日比谷線上野站步行8分鐘







鬼滅之刃 柱展 －邁向無限城－

以動畫《鬼滅之刃》為主題的「柱展 －邁向無限城－」，將在2024年11月2日至2025年3月2日期間，進駐東京 CREATIVE MUSEUM TOKYO，首次完整呈現鬼殺隊中最強劍士的面貌。在約1200平方公尺、挑高達5公尺的寬闊展場中，策展團隊精心打造出立體化的展示空間，展品包含近千張原畫，觀眾可以清楚觀察到九位柱的表情變化，以及每人的可歌可泣的身世背景。粉絲不可錯過的還有互動設計，每位入場觀眾都能從九位柱中選擇一位作為嚮導，領取專屬的「柱札」。當觀眾走到不同展區時，只要感應這張柱札，便能聆聽該名柱的經典名言，以及為本次展覽特別錄製的獨家語音內容。由於預期參觀人潮眾多，展覽採用預約制，建議粉絲提早在網路平台預購指定日期、時段的門票。

■展覽資訊

展覽期間：～2025年3月2日

營業時間：10：00～20：00

交通方式：JR東京站步行7分鐘；東京地下鐵日本橋站步行5分鐘；東京地下鐵京橋站步行3分鐘





Hello Kitty 50 周年展

配合 Hello Kitty 誕生50週年，東京國立博物館的特展特地回顧了她的成長歷程，也呈現出了她在當代文化中的獨特影響力。展品包含 Hello Kitty 歷年來極具代表性的周邊商品，不只如此，主辦方更特別邀請了30位藝術家，為本次展覽創作全新插畫作品。而由知名創作者牧野惇專門製作的原創影片，更是不容錯過。除此之外，本次展覽也大膽將 Hello Kitty 與日本傳統藝術結合。觀眾可以在展場中欣賞Hello Kitty 和經典日本名畫《回眸美人圖》、《風神雷神圖屏風》等經典作品的聯名作品。展場也特別準備了限定商品與展覽圖錄。

■展覽資訊

展覽期間：～2025年2月24日

營業時間：09：30～17：00

交通方式：JR上野站公園口或鶯谷站南口步行10分鐘；東京地下鐵銀座線・日比谷線上野站、千代田線根津站、京成電鐵京成上野站步行15分鐘







漫畫家・森薰與入江亞季展

森薰與入江亞季展聚焦在兩位同期出道的漫畫家，這兩位知名創作者都以其獨特的創作風格在業界嶄露頭角。森薰的《姊嫁物語》以中亞風情為背景，以精緻的畫風描繪異國新娘的動人故事；而入江亞季的《偕雲前往北北西》則帶領讀者遠赴冰島，在壯麗的北國風光中展開尋找失蹤弟弟的旅程。值得一提的是，兩位作家都堅持採用傳統手繪方式創作，在當今數位化盛行的時代顯得彌足珍貴。展館位於交通便利的世田谷區，從京王電鐵蘆花公園站僅需步行5分鐘即可抵達。展覽每日開放時間為上午10時至下午6時，週一休館（遇例假日順延），建議提早規劃行程！

■展覽資訊

展覽期間：～2025年2月24日

營業時間：10：00～18：00

交通方式：京王電鐵蘆花公園站步行5分鐘

