東京在2025年3月前有不少必看的展覽!正在規劃行程的你,快筆記起來!

莫內 睡蓮之時特展

莫內 睡蓮之時特展最引人注目的,莫過於來自巴黎馬摩丹.莫內美術館的珍貴收藏。約50件展品中,更包含7件在日本首次公開的作品,加上日本各地收藏的傑作。本次完整呈現這位「光之畫家」晚年的藝術成就。其中,本次展覽也同時展出超過20件以「睡蓮」為主題,創下日本展覽史上的新紀錄。走入展場,就彷彿置身於吉維尼花園的水池畔,可親自感受莫內筆下那片詩意的水上世界。

■展覽資訊

展覽期間:~2025年2月11日

營業時間:09:30~17:30

交通方式:JR上野站公園口出口步行1分鐘;京成電鐵京成上野站步行7分鐘;東京地下鐵銀座線・日比谷線上野站步行8分鐘







鬼滅之刃 柱展 -邁向無限城-

以動畫《鬼滅之刃》為主題的「柱展 -邁向無限城-」,將在2024年11月2日至2025年3月2日期間,進駐東京 CREATIVE MUSEUM TOKYO,首次完整呈現鬼殺隊中最強劍士的面貌。在約1200平方公尺、挑高達5公尺的寬闊展場中,策展團隊精心打造出立體化的展示空間,展品包含近千張原畫,觀眾可以清楚觀察到九位柱的表情變化,以及每人的可歌可泣的身世背景。粉絲不可錯過的還有互動設計,每位入場觀眾都能從九位柱中選擇一位作為嚮導,領取專屬的「柱札」。當觀眾走到不同展區時,只要感應這張柱札,便能聆聽該名柱的經典名言,以及為本次展覽特別錄製的獨家語音內容。由於預期參觀人潮眾多,展覽採用預約制,建議粉絲提早在網路平台預購指定日期、時段的門票。

■展覽資訊

展覽期間:~2025年3月2日

營業時間:10:00~20:00

交通方式:JR東京站步行7分鐘;東京地下鐵日本橋站步行5分鐘;東京地下鐵京橋站步行3分鐘





Hello Kitty 50 周年展

配合 Hello Kitty 誕生50週年,東京國立博物館的特展特地回顧了她的成長歷程,也呈現出了她在當代文化中的獨特影響力。展品包含 Hello Kitty 歷年來極具代表性的周邊商品,不只如此,主辦方更特別邀請了30位藝術家,為本次展覽創作全新插畫作品。而由知名創作者牧野惇專門製作的原創影片,更是不容錯過。除此之外,本次展覽也大膽將 Hello Kitty 與日本傳統藝術結合。觀眾可以在展場中欣賞Hello Kitty 和經典日本名畫《回眸美人圖》、《風神雷神圖屏風》等經典作品的聯名作品。展場也特別準備了限定商品與展覽圖錄。

■展覽資訊

展覽期間:~2025年2月24日

營業時間:09:30~17:00

交通方式:JR上野站公園口或鶯谷站南口步行10分鐘;東京地下鐵銀座線・日比谷線上野站、千代田線根津站、京成電鐵京成上野站步行15分鐘







漫畫家・森薰與入江亞季展

森薰與入江亞季展聚焦在兩位同期出道的漫畫家,這兩位知名創作者都以其獨特的創作風格在業界嶄露頭角。森薰的《姊嫁物語》以中亞風情為背景,以精緻的畫風描繪異國新娘的動人故事;而入江亞季的《偕雲前往北北西》則帶領讀者遠赴冰島,在壯麗的北國風光中展開尋找失蹤弟弟的旅程。值得一提的是,兩位作家都堅持採用傳統手繪方式創作,在當今數位化盛行的時代顯得彌足珍貴。展館位於交通便利的世田谷區,從京王電鐵蘆花公園站僅需步行5分鐘即可抵達。展覽每日開放時間為上午10時至下午6時,週一休館(遇例假日順延),建議提早規劃行程!

■展覽資訊

展覽期間:~2025年2月24日

營業時間:10:00~18:00

交通方式:京王電鐵蘆花公園站步行5分鐘