近期超夯節目「夜市王」讓台灣人超有共鳴，在地夜市美食蚵仔煎、臭豆腐，讓人美食魂大爆發。不只有超接地氣的夜市美食，陳嵐舒主廚的「gubami Social」這次更用法餐的料理方式，把台味美食大升級，推出升級版臭豆腐、蚵仔煎餅，甚至還有龍蝦牛肉麵，打造奢華台菜新吃法。



推薦閱讀：摩斯四盎司牛肉堡！摩斯漢堡4盎司極上和牛堡 紅豆紫米湯 地瓜薯條新品開吃。



▲▼gubami Social 冬季新菜單台菜推薦 堪稱奢華版夜市王 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



gubami Social 冬季新菜單

「gubami Social」這個歲末推出充滿創意的台味小吃料理，用法餐的方法、把台灣小吃大升級。主廚以「台味進化」為主題推出全新菜單。特別推薦「松露臭豆腐蝦多士」用臭豆腐與黑松露的獨特碰撞，一咬開感受到超濃、超熟悉的臭豆腐香味。而夜市必吃蚵仔煎則被主廚升級成「巴斯克蚵仔煎餅」，搭配焗烤起司、紅椒醬與芝麻葉，像是台式蚵仔煎與歐風烘蛋的結合。▲▼gubami Social台菜新菜單 松露臭豆腐蝦多士 巴斯克蚵仔煎餅 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，台味必吃「彰化肉圓」則在陳嵐舒主廚的變化之下，打造成全新「gubami Social特製肉圓」，以濃郁的大骨米湯取代傳統醬料，並加入煙燻豬板油、松子與手切後腿肉餡，賦予肉圓更多層次感與飽滿滋味。菜單中還有gubami Social招牌必吃手作蔥餅，以蔥油餅作為靈魂，搭配鷹嘴豆泥、莎莎醬等，自己搭配不同醬料吃起來。▲▼gubami Social台菜新菜單 特製肉圓 手作蔥餅 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，在本次套餐中，主廚也將台灣為代表「牛肉麵」作為主角，設計全新「海陸紅湯牛肉麵」，以美國牛小排、牛腱，搭配波士頓龍蝦，打造最豪邁霸氣的海陸龍蝦牛肉麵。套餐還能搭配無酒精香檳，打造最特別台菜吃法。▲▼gubami Social台菜新菜單 海陸紅湯牛肉麵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：即日起上市

菜單售價：

雙人分享套餐：3880元+10%，或4880元+10%，共兩種選擇。



gubami Social

地址： 台北市信義區松壽路9號6樓（新光三越A9館）

電話：02-27588501