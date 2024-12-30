東京牛奶起司工房推出2025蛇年新春限量禮盒，並首度以「3X4」為主題設計四款限量禮盒，囊括品牌經典的三大暢銷夾心餅乾，禮盒設計以象徵新年的大紅燈籠為主軸，增添年節氣氛，祈願2025年好運與財運兼具，即日起在台灣四大百貨專櫃限量販售。



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▲東京牛奶起司工房2025春節限定禮盒！鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾不能錯過 / 東京牛奶起司工房提供、WalkerLand窩客島整理



東京牛奶起司工房這次的春節限定禮盒系列，主打「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」、「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」及「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」三種人氣口味，分別推出10入、20入、25入及30入的多款禮盒組合，價格介於450元至1,380元不等。



其中，10入禮盒內含10片「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」，售價450元；20入禮盒則加碼「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」，售價920元。25入與30入禮盒更全面升級，加入「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」，其中30入旗艦款包含三款餅乾各10入，售價1,380元，是分享與自用的理想選擇。



▲東京牛奶起司工房春節限定禮盒系列 / 東京牛奶起司工房提供、WalkerLand窩客島整理

東京牛奶起司工房「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」以北海道產牛乳和法國蓋朗德鹽之花調製出濃郁起司內餡，外層夾著酥脆餅乾，堪稱經典之選。「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」則結合西班牙迷迭香花蜂蜜與義大利古岡左拉起司，打造出雙層濃厚香氣，為味蕾帶來驚喜。而「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」以馬斯卡彭起司與巧克力內餡為主，營造出如提拉米蘇般的細膩層次感，成為季節限定的熱門之作。▲東京牛奶起司工房 2025新春禮盒，禮盒設計以大紅燈籠為視覺主軸，不僅傳遞新春喜氣，也象徵光明與希望 / 東京牛奶起司工房提供、WalkerLand窩客島整理禮盒設計以大紅燈籠為視覺主軸，不僅傳遞新春喜氣，也象徵光明與希望。品牌希望透過這些富含東京風味的精緻禮盒，讓消費者在台灣也能感受東京風情，為新年增添儀式感。即日起，禮盒於新光三越信義新天地A8店、微風南山店、新光三越台中中港店及高雄漢神巨蛋店四大專櫃限量販售，數量有限，售完為止。▲東京牛奶起司工房 2025新春禮盒 / 東京牛奶起司工房提供、WalkerLand窩客島整理

東京牛奶起司工房 2025新春禮盒

銷售檔期：即日起~售完為止

銷售通路：

新光三越信義新天地A8店：台北市信義區松高路12號2樓(空橋旁)，電話0902-029-086

微風南山店：台北市信義區松智路17號2F，電話0905-089-523

新光三越台中中港店：台中市西屯區台灣大道三段301號B2，電話 0963-552-202

高雄漢神巨蛋店：高雄市左營區博愛二路777號B1，電話0928-215-325