新北市2025年跨年煙火將於淡水八里河域施放，長達13分14秒的煙火秀將以超過3萬發煙火打造絕美視覺饗宴。新北市觀光旅遊局特別設計四大色系煙火搭配專屬音樂，展現新北的自然與人文之美。這場全台最早迎接新年的煙火盛典，吸引各地民眾前往，無論是實地觀賞還是透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道的4K即時影像，皆能感受跨年氛圍。



▲▼跨年煙火免費轉播：新北跨河煙火12月31日20:25搶先施放 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理



2025年新北跨年煙火轉播 活動資訊

活動時間：2024年12月31日20:25

煙火地點：淡水八里河域

推薦觀賞點：淡水漁人碼頭、油車口木棧道、八里十三行博物館園區等

線上觀看：新北旅客New Taipei Tour YouTube頻道