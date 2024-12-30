新北市2025年跨年煙火將於淡水八里河域施放，長達13分14秒的煙火秀將以超過3萬發煙火打造絕美視覺饗宴。新北市觀光旅遊局特別設計四大色系煙火搭配專屬音樂，展現新北的自然與人文之美。這場全台最早迎接新年的煙火盛典，吸引各地民眾前往，無論是實地觀賞還是透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道的4K即時影像，皆能感受跨年氛圍。
▲▼跨年煙火免費轉播：新北跨河煙火12月31日20:25搶先施放 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
為服務無法親臨現場的民眾，新北市特別運用淡水漁人碼頭的4K即時影像，提供線上直播跨年煙火。漁人碼頭主舞台及八里的十三行博物館園區均為熱門觀賞點。中和的烘爐地南山福德宮亦是最佳觀賞台北101煙火的地點。不想人擠人的朋友，可以選擇在家透過高畫質直播，悠閒享受煙火盛宴。
▲▼跨年煙火免費轉播：新北跨河煙火 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
自淡水漁人碼頭即時影像上線以來，新北市已在多處景點架設即時影像，包括九份、十分瀑布及中和烘爐地等，總觀看次數突破200萬次。此次，跨年煙火將於晚間8點25分準時施放，並將在新北旅客New Taipei Tour YouTube頻道同步轉播，市府呼籲民眾提早規劃行程，無論是前往現場或線上觀看，都能輕鬆參與這場年度壓軸盛會。
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▲▼跨年煙火免費轉播在新北旅客YouTube頻道 / 新北高灘處提供、WalkerLand窩客島整理
2025年新北跨年煙火轉播 活動資訊
活動時間：2024年12月31日20:25
煙火地點：淡水八里河域
推薦觀賞點：淡水漁人碼頭、油車口木棧道、八里十三行博物館園區等
線上觀看：新北旅客New Taipei Tour YouTube頻道