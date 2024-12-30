查理布朗烘焙再掀新春送禮風潮，以創意結合工藝推出三大系列商品，涵蓋餅乾、可麗捲與台灣經典Ｑ餅，用「厚、薄、Q」展現極致美味。品牌以多層次的細膩口感與高品質食材重新定義新春伴手禮，即日起至2025年1月15日於民生總店、微風北車店及官網同步展開預購活動，全品項95折起，滿3盒享免運優惠，數量有限，售完為止。





查理布朗烘焙 民生總店

地址：台北市松山區民生東路四段126號1樓

電話：02-8770-6162

營業時間：11:00~19:30



查理布朗烘焙 微風北車店

地址：台北車站微風廣場一樓（近南二門）

電話：02-2389-4682

營業時間：10:00~22:00

查理布朗烘焙 官網：https://www.chirlebrown.com.tw/

