查理布朗烘焙再掀新春送禮風潮，以創意結合工藝推出三大系列商品，涵蓋餅乾、可麗捲與台灣經典Ｑ餅，用「厚、薄、Q」展現極致美味。品牌以多層次的細膩口感與高品質食材重新定義新春伴手禮，即日起至2025年1月15日於民生總店、微風北車店及官網同步展開預購活動，全品項95折起，滿3盒享免運優惠，數量有限，售完為止。
本次春節的明星商品「台灣四季・熟成曲奇餅乾」，以台灣四季節氣為靈感，將「芒種」的蜜香烏龍與「小雪」的伯爵巧克力融入創作，實現茶與曲奇的完美交融。該系列餅乾經歷9道製程，外型厚實、口感酥脆。「芒種-蜜香烏龍」選用南投契作烏龍茶，呈現清新茶韻；「小雪-伯爵巧克力」則結合義大利頂級可可豆與台灣百年伯爵茶，散發獨特果香與濃郁口感。每款24入，預購價416元，無疑是體現台灣四季之美與茶香的最佳選擇。
以法式經典延伸而成的「更kńg法國食材可麗捲」，成為迎接新年的另一焦點。這款可麗捲採用極薄餅皮，僅0.1公分的厚度宛如藝術品般精緻，層層堆疊至12層。主打三款內餡口味：「台南13號落花生」以經典焙炒花生製成醇香濃郁花生醬，榮獲食品界國際風味評鑑二星殊榮；「黃金18兩後腿肉鬆」則以細膩拉撥技術製成，鹹甜香氣完美融合；「義大利AMEDEI巧克力」搭配珍稀藻鹽，將甜與鹹提升至嶄新層次。每款12入，預購價428元，是高雅而不失趣味的新春佳選。
品牌的鎮店之寶「台灣Ｑ餅」則是經典再現。這款曾創下單店銷售20萬個的熱賣商品，以四重口感贏得消費者青睞。內餡採用屏東紅豆、西螺糯米製成麻糬，搭配鹹蛋黃與上等黑毛豬肉鬆，外層以香酥芝麻餅皮包裹，每口皆呈現香、酥、綿、Q的豐富層次。「台灣Ｑ餅」5入預購價335元、8入535元、12入800元，作為國內外旅客的伴手禮必備選項。2025新春，查理布朗烘焙不僅帶來口味與技術的全新突破，也以創新的品牌形象為消費者提供最理想的禮盒選擇，讓每一份禮物都充滿誠意與心意。
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查理布朗烘焙 民生總店
地址：台北市松山區民生東路四段126號1樓
電話：02-8770-6162
營業時間：11:00~19:30
查理布朗烘焙 微風北車店
地址：台北車站微風廣場一樓（近南二門）
電話：02-2389-4682
營業時間：10:00~22:00
查理布朗烘焙 官網：https://www.chirlebrown.com.tw/