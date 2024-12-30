飲料控先搶珍奶買一送一！日出茶太每年元旦都會推出「我的第一杯日出茶太」跨年元旦優惠，讓飲料控、珍奶控在一年的第一天就開喝，用珍珠奶茶迎接新年。這次日出茶太在2025/1/1-1/12期間，完成打卡任務，就有機會獲得「買一送一券、第二杯半價券」讓飲料控跨完年就喝爆。



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▲▼日出茶太 我的第一杯日出茶太 2025跨年手搖杯買一送一 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理



日出茶太為了迎接2025，推出第七年「My First Chatime我的第一杯日出茶太」活動，邀請奶茶控元旦喝奶茶。在2025年1月1日至1月12日期間，參與日出茶太FB/IG活動，完成留言或分享限時動態，就有機會獲得隨機優惠券。優惠包含「太極珍珠奶茶買一送一」、全品項第二杯半價或消費滿百折20元，飲料控通通抽起來。



▲▼日出茶太2025元旦抽手搖杯買一送一券 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理

日出茶太 我的第一杯日出茶太 活動資訊

日出茶太表示，本次活動只要完成指定留言任務，隨機優惠券就會直接發送到粉絲的FB/IG聊天室，使用簡單又方便，不怕忘記帶優惠券出門。兌換時只要到日出茶太門市出示優惠券，就能享受到票券上標示的專屬優惠，讓飲料控、奶茶控1/1就搶先開喝。▲▼日出茶太太極珍珠奶茶買一送一 全品項第二杯半價券使用方式 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/01/01-01/12

活動方式：於日出茶太FB/IG「我的第一杯日出茶太」指定貼文（1月1日發布）完成指定留言或分享限時動態任務，限量隨機優惠券將自動發送至FB/IG聊天室。

活動獎項：太極珍珠奶茶買一送一、全品項第二杯半價、消費滿百元折20元抵用券。



注意事項：

1、至日出茶太出示優惠券即可享券面優惠，活動說明請見券面說明，本活動不得與其他優惠併行使用。

2、每個平台每個帳號限領一張優惠券。

3、優惠券使用期限至2025/01/19。