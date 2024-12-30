新千葉火鍋吃到飽大升級！火鍋吃到飽千葉火鍋的二代店「新千葉火鍋」在2025年起大升級，推出全新羊肉爐、酸菜魚火鍋吃到飽，還有哈根達斯冰淇淋無限量供應，要讓火鍋控粉絲們吃到過癮。除此之外，會員壽星還可以享有5折吃到飽，以及農曆春節可享指定信用卡優惠，火鍋吃到飽就是越吃越爽。



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▲新千葉火鍋 2025年新鍋升級羊肉爐吃到飽、酸菜魚吃到飽 / 千葉火鍋提供、WalkerLand窩客島整理



2025年「新千葉火鍋」全面升級，火鍋控能享受到羊肉爐吃到飽、酸菜魚吃到飽，還有哈根達斯冰淇淋吃到飽。在2025年1月1日起，千葉火鍋全台門市推出全新「羊肉爐」選擇，以20多種中藥材熬製，湯頭濃郁、香氣撲鼻，搭配小羔羊肉片，冬天約吃鍋超需要。



▲新千葉火鍋升級羊肉爐吃到飽、酸菜魚吃到飽、哈根達斯冰淇淋 / 千葉鍋提供、WalkerLand窩客島整理

新千葉火鍋 2025年新鍋升級

新千葉火鍋也在1月1日起全新推出「酸菜魚」選擇，以主廚祕製酸菜與現切魚片打造，湯頭酸辣濃郁層次分明，滿足嗜辣粉絲味蕾。還有吃火鍋必配的冰淇淋，千葉火鍋正式提供「哈根達斯冰淇淋」無限量供應，隨機推出多種經典口味，幫火鍋控劃下完美句點。▲▼新千葉火鍋升級羊肉爐吃到飽、酸菜魚吃到飽、哈根達斯冰淇淋 / 千葉鍋提供、WalkerLand窩客島整理不只二代店「新千葉」，同集團的「享千葉」則引進全新肉肉「西班牙向日葵豬」肉質鮮嫩沒有豬騷味，以及「澳洲和牛和尚頭」是軟嫩的後腿肉球狀部份，在農曆春節期間直接送你免費升級不加價。此外，千葉集團系列最頂規格、全新品牌「極千葉火鍋」，即將於2月在桃園開幕，主打奢華吃到飽體驗，桃園火鍋控業準備要衝。▲享千葉火鍋升級西班牙向日葵豬 澳洲和牛和尚頭 / 千葉鍋提供、WalkerLand窩客島整理為了回饋火鍋控，千葉火鍋會員「享味卡(實體卡)」、「味來卡(線上會員)」，只要是1月壽星，可享用餐吃到飽最低5折起，如果是「味來卡黑卡」更佳贈哈根達斯迷你杯，是隱藏版火鍋吃到飽壽星優惠。在春節過年期間，還能搭配刷卡優惠，持合庫卡消費滿2380元現折380元；吉鶴卡滿千則現折100元，讓火鍋控先約吃。▲千葉火鍋集團會員 壽星火鍋吃到飽優惠 / 千葉鍋提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/01/01起

活動品牌：新千葉火鍋（西門店、斗六店、八德介壽店、屏東店）

活動內容：推出羊肉爐、酸菜魚、哈根達斯指定口味冰淇淋，無限供應。



享千葉火鍋 2025年肉品升級

活動期間：2025/01/01起

活動品牌：享千葉火鍋（大里店、豐原店、大昌店）

活動內容：推出「西班牙向日葵豬、澳洲和牛和尚頭」加價購99元/份，1/29-2/2期間享不加價吃到飽。



千葉火鍋集團 壽星優惠

活動內容：憑「享味卡(實體卡)」、「味來卡(線上會員)」，1月壽星憑卡本人整個月最低可享5折優惠(起)。



千葉火鍋集團 春節優惠

1、合庫卡友，至全台千葉體系餐廳消費滿2380元，刷卡消費現折380元現金。

2、吉鶴卡卡友，滿千刷卡就現折100元。