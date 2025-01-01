桃園梅花、桃園落羽松9大觀賞景點！冬天玩桃園一定不能錯過落羽松季、梅花季，近期桃園梅花觀賞聖地「角板山公園」的梅花已有開花的跡象，再加上此時也是落羽松轉紅的時節，最近假日去桃園拍美照剛剛好，窩客島這次推薦9大桃園梅花、桃園落羽松觀賞景點，讓你冬天假日玩桃園一次全打卡。



▲桃園冬季景點推薦9選，角板山梅花季 桃園落羽松景點一次打卡 / WalkerLand窩客島整理



▲冬天桃園景點必玩推薦9選，桃園梅花 落羽松冬季一日遊 / WalkerLand窩客島整理



桃園梅花觀賞景點推薦：角板山行館、石門水庫、長庚養生村

桃園賞梅花勝地「角板山行館」，每年開花期從12月下旬到隔年1月，一大片雪白色的梅園冬天來桃園必拍，還可以走一旁的林蔭步道、看遠方溪口山嵐景觀；「石門水庫」不只有水庫可以看，四周還蘊藏許多自然生態，種有楓葉、梅花、櫻花等花卉，一年四季都是打卡的好去處；另外作為落羽松觀賞點聞名的「長庚養生村」，園區內也有梅花、李花、櫻花等夢幻的粉白花海，不用花錢就能拍個過癮。



▲桃園梅花觀賞景點推薦：角板山行館 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園梅花觀賞景點推薦：石門水庫 /揚子陵 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大溪落羽松觀賞景點推薦：大溪月眉落羽松、大溪河濱公園、大溪埔頂公園

桃園冬天除了梅花可賞，也有多處落羽松打卡景點，是北部人冬天追落羽松必去的首選之一，光是桃園大溪就有3處可以觀賞落羽松，像是「大溪河濱公園」、「大溪埔頂公園」等公園，整排落羽松在秋冬時期轉成橘紅色，兩者都有寬廣草坪和兒童遊樂區，假日就帶毛小孩、小朋友一起來；種有300多株落羽松的「大溪月眉落羽松」，除了落羽松小徑，還有絕美的落羽松湖畔倒影，一次拍出多種打卡照。



▲桃園大溪落羽松觀賞景點推薦：大溪月眉落羽松 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大溪落羽松觀賞景點推薦：大溪河濱公園 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園落羽松觀賞景點推薦：三坑自然生態園區、楊梅落羽松秘境、蘆竹落羽松秘境

桃園落羽松不只大溪有！桃園人氣景點「三坑自然生態園區」擁有廣大的生態湖、綠地，規劃了涼亭、小橋等設施，園區內也種有落羽松，是桃園人散步、遛小孩的好去處；此外，有著高聳落羽松群的「楊梅落羽松秘境」、種植在淺水中的落羽松群「蘆竹落羽松秘境」，也是不少網美搶拍的落羽松秘境。



▲桃園落羽松觀賞景點推薦：三坑自然生態園區 /雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園落羽松觀賞景點推薦：蘆竹落羽松秘境 /Suger25時間把習慣換了 提供、WalkerLand窩客島整理



角板山行館 位置資訊

地址：桃園市復興區中正路133-1號

電話：03-382-1678

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園-復興區】2022角板山梅花季｜暗香浮動 角板迎春｜角板山行館梅園



石門水庫 位置資訊

地址：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號

電話：03-471-2981

完整介紹由部落客「揚子陵」於窩客島分享：2021桃園石門水庫梅花開｜漫步梅花林，清聞梅花香～



長庚養生村 位置資訊

地址：桃園市龜山區長青路2號

電話：03-319-7200

完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：落羽松、李花、梅花、櫻花接連綻放，全齡步道平緩易行，健走兼賞花，全家一起動起來！長庚養生文化村（2.4花況) @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行



大溪月眉落羽松 位置資訊

地址：桃園市大溪區月湖路36號

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市大溪區大溪月眉落羽松｜落羽松秘境！有如天空之鏡的壯闊湖畔落羽松



大溪河濱公園 位置資訊

地址：桃園市大溪區大鶯路60巷89弄75號

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園大溪景點｜大溪河濱公園～季節限定落羽松，彷彿置身北美的森林，還有愛心造景超適合拍網美照



大溪埔頂公園 位置資訊

地址：桃園市大溪區公園路埔仁路交叉口

電話：03-388-2201

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市大溪區】2023大溪埔頂公園落羽松紅了｜親子野餐｜共融式遊戲場｜籃球場｜好停車



三坑自然生態園區 位置資訊

地址：桃園市龍潭區

電話：03-479-3070

完整介紹由部落客「雲大少爺」於窩客島分享：桃園市龍潭區桃園龍潭【三坑自然生態園區】：3.8公頃原始生態，湖光山景，野餐戲水溜小孩好地方，還有落羽松！



蘆竹落羽松秘境 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區山鼻路

電話：0966-446-419

完整介紹由部落客「Suger25時間把習慣換了」於窩客島分享：桃園景點 季節限定//蘆竹落羽松秘境//双源魚菜共生農場旁 湖面倒映美不勝收--桃園蘆竹區



楊梅落羽松秘境 位置資訊

地址：桃園市楊梅區高新街210巷151號對面

完整介紹由部落客「跟著彩虹小熊趣旅行」於窩客島分享：桃園楊梅 │ 落羽松 │ 落羽松秘境 │桃園楊梅景點



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