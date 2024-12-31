一秒到日本跨年！桃園神社今年再度以濃厚的日式風情迎接跨年與新年到來，12/31~2025/1/1，活動亮點包括敲響108下鐘聲的「除夜の鐘」、象徵新年祈願的「初詣祈福」，以及以紅白燈籠點綴的浪漫「深夜屋台街」。今年還首度推出「弓道·なるほど」展覽，以插畫家郭漢克的幽默筆觸呈現日本弓道文化，號召大家到桃園神社迎接嶄新的2025年。
▲▼桃園跨年市集推薦桃園神社/ 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理
今天12/31跨年夜神社不僅掛滿紅白燈籠海，營造出日本過節氛圍，更規劃熱鬧的「深夜屋台街」，販售各式各樣日式美食與特色手工藝品，其中還有24Jieqi推出的和菓子手作體驗及茶道演繹，在品味美食的同時體驗深刻的文化氛圍。夜間還可換上花筏亭提供的和服，在紅白燈籠下漫步，感受古典與現代交織的美好時光。不僅如此，「No Worries Café」與「井上豆花」也將延長營業時間至半夜12點，陪伴遊客迎接新年。
▲▼桃園神社打造最日本跨年氛圍，紅白燈籠海、深夜屋台市集/ 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理
活動不僅充滿味覺與視覺的享受，也少不了音樂的陪伴！跨年夜特邀日本演奏家尾崎嘉宣，帶來一場充滿情感的和風音樂會；元旦則由八得力樂團以台日結合的風格注入活力。1月1日，神社推出新春福袋、限定御朱印及蛇年福錢，並舉行祈福之儀，為新年帶回滿滿的好運與祝福。「弓道·なるほど」展覽也同步登場，透過趣味插畫與弓道小物豆知識，讓參觀者對弓道文化驚呼「原來如此」。
▲▼桃園神社2025年元旦日新春福袋、蛇年福錢和御朱印/ 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理
今年桃園神社更在農曆新年期間推出全台首度「奉納射會」，讓弓道射手展現28米射程的高超技藝，以祝福射箭傳遞滿滿的喜氣。展覽與活動從跨年延續至農曆新年，邀請大家一同在這個富有文化深度的場域，共度一場充滿儀式感與濃厚日式風情的節日慶典。
推薦閱讀：3大桃園跨年煙火市集！300秒水上煙火 60攤跨年市集最強推薦，迎接2025新年。
▲▼桃園跨年市集 桃園神社/ 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理
桃園神社 紅白の灯籠· 春冬交織
展覽期間：即日起至2025/02/28（戶外展區24小時開放）
點燈時間：週二至日16:30-18:00，12/31延長至00:00
桃園神社 大晦日· 除夜の鐘
活動時間｜2024/12/31 09:00 至 2025/01/01 01:00
桃園神社 駐店店家/屋台街營業時間
12/31(二)
屋台街｜ 18:00-00:00
御祈禱頒布所｜ 09:30-00:00
井上豆花 & No Worries Café｜ 10:00-00:00
24Jieqi食樸製菓所 ｜11:00-23:00
花筏亭 ｜15:00-00:30（優先預約，現場需候位）
跨年預約： https://lihi.cc/9u7Lo
1/1(三)
屋台街｜ 11:00-18:00
御祈禱頒布所｜ 09:30-18:00
井上豆花 & No Worries Café｜ 10:00-18:00
24Jieqi食樸製菓所 & 花筏亭｜ 11:00-18:00
桃園神社 祈福之儀
日期：2025/01/01
場次：13:00、15:00、16:00（每場限15人，200元/人）
申請：當日11:00起於鳥居右側受付台登記
桃園神社 初詣福錢發放
日期：2025/01/01
時間：10:00 開始發放（9:30開放排隊領號碼牌）
桃園神社 元旦限定御朱印
日期：2025/01/01
時間：11:00、14:00 (限量供應，詳情請關注官方網站)
桃園神社 新春福袋
日期：2025/01/01
時間：12:00 (限量開賣50份)
地點：御祈禱頒布所
桃園神社文化園區 / 桃園神社 昭和拾參
時間：週二至日(含國定假日) 09:00-18:00
地點：桃園市桃園區成功路三段 200 號