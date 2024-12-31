一秒到日本跨年！桃園神社今年再度以濃厚的日式風情迎接跨年與新年到來，12/31~2025/1/1，活動亮點包括敲響108下鐘聲的「除夜の鐘」、象徵新年祈願的「初詣祈福」，以及以紅白燈籠點綴的浪漫「深夜屋台街」。今年還首度推出「弓道·なるほど」展覽，以插畫家郭漢克的幽默筆觸呈現日本弓道文化，號召大家到桃園神社迎接嶄新的2025年。



▲▼桃園跨年市集推薦桃園神社/ 桃園神社 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園神社 紅白の灯籠· 春冬交織

展覽期間：即日起至2025/02/28（戶外展區24小時開放）

點燈時間：週二至日16:30-18:00，12/31延長至00:00



桃園神社 大晦日· 除夜の鐘

活動時間｜2024/12/31 09:00 至 2025/01/01 01:00



桃園神社 駐店店家/屋台街營業時間

12/31(二)

屋台街｜ 18:00-00:00

御祈禱頒布所｜ 09:30-00:00

井上豆花 & No Worries Café｜ 10:00-00:00

24Jieqi食樸製菓所 ｜11:00-23:00

花筏亭 ｜15:00-00:30（優先預約，現場需候位）

跨年預約： https://lihi.cc/9u7Lo



1/1(三)

屋台街｜ 11:00-18:00

御祈禱頒布所｜ 09:30-18:00

井上豆花 & No Worries Café｜ 10:00-18:00

24Jieqi食樸製菓所 & 花筏亭｜ 11:00-18:00



桃園神社 祈福之儀

日期：2025/01/01

場次：13:00、15:00、16:00（每場限15人，200元/人）

申請：當日11:00起於鳥居右側受付台登記



桃園神社 初詣福錢發放

日期：2025/01/01

時間：10:00 開始發放（9:30開放排隊領號碼牌）



桃園神社 元旦限定御朱印

日期：2025/01/01

時間：11:00、14:00 (限量供應，詳情請關注官方網站)



桃園神社 新春福袋

日期：2025/01/01

時間：12:00 (限量開賣50份)

地點：御祈禱頒布所



桃園神社文化園區 / 桃園神社 昭和拾參

時間：週二至日(含國定假日) 09:00-18:00

地點：桃園市桃園區成功路三段 200 號