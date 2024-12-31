台北萬豪酒店2025精心推出一系列「蛇來運轉迎新年」年菜與禮盒，讓消費者在家即可享受五星級的饗宴。今年的年菜由擁有超過40年資歷的國宴主廚高鋼輝策劃，以珍稀食材搭配精湛廚藝，推出15款獨具特色的節慶美食。其中首次對外開賣的「港式富貴發財盆菜」，以豪華食材層層堆疊，堪稱最吸睛的奢華佳餚。這道象徵吉祥與團圓的盆菜，融合南非活鮑魚、日本瑤柱、黃金乳豬等十多種山珍海味，每份售價8,888元，適合六人共享。這款佳餚以其精緻與豪華成為年菜市場的亮點，不僅在味覺上滿足，更象徵著來年的富足與吉祥。



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▲台北萬豪酒店2025春節年菜鮑魚黃金濃雞湯 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理



另一道廣受饕客喜愛的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，以濃郁的港式上湯為基底，經過八小時熬煮，搭配頂級花膠、南非活鮑魚及多樣珍饌，口感豐厚卻不油膩，每份售價4,888元。其上湯湯底由金華火腿、老母雞和後腿肉等精選食材慢火熬製，濃郁的風味充分展現高級食材的細膩質感。此外，新推出的「鮑魚黃金濃雞湯」則以十小時熬煮的黃金雞湯為基底，搭配整隻土雞與南非鮑魚，湯頭鮮美濃郁，每份售價3,888元。這款湯品是健康與奢華的完美結合，深受注重養生的消費者喜愛。



▲台北萬豪酒店2025春節年菜頂級花膠鮑魚佛跳牆 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理

以繁複工藝打造的「爐烤富貴八寶鴨」，內含金華火腿、貴妃鮑等八珍食材，外皮金黃酥脆，香氣撲鼻，售價為3,288元。這道佳餚以傳統工藝結合創新手法，不僅是餐桌上的亮點，更讓人品味到昔日宮廷御膳的精髓。而榮獲電視年菜評比金賞的「青藤椒牛腮飯」，以私房秘製滷料滷製和牛腮肉及牛筋，搭配青花椒的香氣，每份僅售988元，成為價格與品質兼具的熱門選擇。今年的新亮點還包括「花菇錦繡獅子頭」，以黃金肥瘦比例的台灣黑毛豬肉搭配脆口馬蹄，手工製成柔嫩鬆潤的獅子頭，每份788元。▲台北萬豪酒店2025春節年菜爐烤富貴八寶鴨 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理針對小家庭需求，酒店特別推出「萬豪蛇來運轉年菜組」，包含佛跳牆、涼拌牛三寶、蔥燒海鱸魚等多道佳餚，全套售價8,888元，簡單復熱即可快速上桌，完美呈現星級料理的風味。這套組合以豐富多樣的菜色滿足不同的口味需求，同時讓年菜準備變得更輕鬆。▲台北萬豪酒店2025春節年菜紅燒鮑魚大元寶 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，酒店亦準備了多款單品年菜，如「紅燒鮑魚大元寶」及「紅糟芋頭扣肉」，分別售價為2,988元及888元，滿足各種喜好與需求。「紅糟芋頭扣肉」特別選用大甲芋頭與台灣黑毛豬五花肉，經主廚特製紅麴醬汁烹調，鹹香滋味美妙交融。而香氣四溢的「XO醬臘味蘿蔔糕」，以手刨蘿蔔絲搭配特製米漿，拌入XO醬炒香的瑤柱，煎煮後香味濃郁，是一款不需搭配任何醬料就可單獨品味的年節佳品。▲台北萬豪酒店2025春節年菜紅燒鮑魚大元寶 / 台北萬豪酒店提供、WalkerLand窩客島整理年節禮盒方面，台北萬豪酒店推出的「步步高升年糕組」以黑糖桂圓年糕與芝麻年糕為主，融合傳統與創新風味，成為送禮的首選。黑糖桂圓年糕以特選桂圓果肉與黑糖製成，香氣濃郁且甜而不膩，搭配精美禮盒包裝，更增添節慶氣氛。即日起至2025年1月28日，民眾可至台北萬豪酒店預訂年菜，2025年1月17日前下單還可享九折早鳥優惠。取貨時間為每日11時至19時，地點位於酒店一樓的西華匯，並提供宅配服務，運費另計。本島單一地址運費為400元，離島為500元，運費不適用任何優惠。台北萬豪酒店「步步高升年糕組」

2025 台北萬豪蛇來運轉年菜組(含精美保冷袋)

頂級花膠鮑魚佛跳牆、潮式蔥燒海鱸魚、蜜椒伊比利豬腱排、麻油雞米糕' 五福臨門品味集 (涼拌牛三寶、麻辣鴨翅、五味冰卷、紹興醉蝦、麻醬雞絲茭白筍)

售價：8,888元



2025 台北萬豪精選年菜系列(含精美保冷袋)

港式富貴發財盆菜 8,888

頂級花膠鮑魚佛跳牆 4,888

鮑魚黃金濃雞湯 3,888

羊肚蕈素佛跳牆 1,888

爐烤富貴八寶鴨 3,288

紅燒鮑魚大元寶 2,988

崑崙鮑魚燒鵝掌 2,388



即日起至2025年1月28日開放訂購， 1月17日前訂購享早鳥九折優惠。

詳情請洽台北萬豪酒店(02)2175-7970。或線上訂購https://reurl.cc/v6M7eA。

