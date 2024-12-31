隨著新年腳步逼近，台北喜來登大飯店推出多款年菜與春節禮盒，搶攻年節市場，從星級餐廳的精緻料理到異國風味的創新佳餚，滿足消費者不同的味蕾需求。喜來登2025年主打內容包含常溫年菜、冷凍年菜、現場圍爐餐宴，以及極具創意的異國料理，搭配豪華禮盒，成為送禮與家宴的首選。



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▲台北喜來登大飯店推出多款年菜與春節禮盒，搶攻年節市場 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



其中，米其林餐廳請客樓與辰園推出的冷凍年菜，以方便加熱即可享用的方式呈現星級美味。消費者可選擇「雲腿珍饌御品濃湯」，結合鮑魚、瑤柱、花膠等珍貴食材，呈現濃郁醇厚的湯頭；或是「廣式上湯御品佛跳牆」，這道菜匯聚了十餘種名貴餡料，透過蒸、煮、炸等繁複工序打造而成，每口都充滿層次感。此外，這些冷凍年菜售價1,880元起，成為不少消費者的熱門選擇。



▲台北喜來登辰園「祥雲獻瑞」年菜套組 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

現場圍爐的米其林料理更是眾人矚目焦點，請客樓的「極品御璽」六人海陸盛宴售價18,800元，以川揚大菜為基底，融入多元風味，包含川味油雞、花雕蜜棗等功夫小菜，搭配青椒汁龍虎斑、黑蒜無骨牛，以及奢華版的干貝麻油雞煨飯。另一間辰園則以粵菜為主軸，「祥雲獻瑞」六人粵宴售價12,880元，廣式燒味拼盤與老菜脯醬蒸龍蝦等料理，展現粵菜的細膩與層次感，特別適合全家人共享。▲台北喜來登請客樓「極品御璽」年菜套組 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理此外，喜來登的年菜特別融入異國元素，讓傳統年夜飯更添新意。日式料亭桃山推出「豪華海陸涮涮鍋」，售價8,888元，嚴選日本佐賀A5和牛與台灣黑毛松阪豚，搭配朱龍蝦、北海道干貝等頂級海鮮，湯底濃郁而香醇。同時，新年必吃的御節年菜也應運而生，「おせち料理三段重」售價13,500元，以三重木箱象徵福氣堆疊，內容涵蓋鹽烤帝王蟹腳、磯煮鮑魚等20款山珍海味，為新年增添儀式感。▲台北喜來登桃山「豪華海陸涮涮鍋」 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理泰式餐廳SUKHOTHAI則帶來「鴻運金喜」四人泰饗宴，售價10,888元，囊括金錢蝦餅、炭烤松阪豬、瑪莎曼羊膝咖哩等經典泰式料理，酸辣濃郁的口味帶來年節開運好兆頭。而西式年菜則由安東廳與比薩屋共同呈現，爐烤美國Prime帶骨肋眼牛排套餐售價5,880元，高溫爐烤的焦香外皮與飽滿肉汁，搭配奶油娃娃菜及香料馬鈴薯，讓每一口都充滿濃郁的香氣；豪華帝王蟹海鮮比薩則將義式拿坡里餅皮搭配帝王蟹腳、北海道干貝等海鮮，售價2,280元，成為多人聚會的完美選擇。▲台北喜來登SUKHOTHAI「鴻運金喜」年菜套組 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理針對送禮需求，台北喜來登特別推出豪華新春禮盒，從傳統的臘味蘿蔔糕與芋頭糕，到XO醬禮盒與野生烏魚子禮盒，價格帶1,380元至1,880元不等。無論是拜訪親友還是企業贈禮，都能在這些禮盒中找到適合的選擇。特別推薦的「富貴高陞」雙糕禮盒，以手工蒸炊技術打造，口感香濃細緻，深受消費者喜愛。▲台北喜來登特別豪華新春禮盒 / 台北喜來登大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北喜來登大飯店「春燦豐華」2025年米其林外帶年菜

預購日期：2024年11月18日至2025年1月22日

早鳥優惠：線上購物早鳥84折優惠：即日起至2025年1月10日下午2點，至官方線上購物平台預購指定年菜組合，完成付款即享84折。

早鳥9折優惠：即日起至2025年1月10日下午2點，至官方線上購物平台、餐廳、或以電話傳真方式預訂年菜或伴手禮，完成付款即享9折。

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/



喜來登2025常溫年菜

請客樓

「極品御璽」年菜套組 / 六人份 18,800元、花膠白鯧米粉湯 / 八人份 6,280元



辰園

「祥雲獻瑞」年菜套組 / 六人份 12,880元、廣式鴻運燒味拼 / 六人份 2,380元



桃山

御節年菜おせち料理三段重 / 四至六人份 13,500元、豪華海陸涮涮鍋 / 四人份 8,888元



安東廳

爐烤美國Prime帶骨肋眼牛排50 oz. 套餐 / 三人份 5,880元



SUKHOTHAI

「鴻運金喜」年菜套組 / 四人份 10,888元



比薩屋

豪華帝王蟹海鮮比薩 / 十二吋 2,280元、地中海香料羊膝蔬菜燉鍋 1,680元





喜來登2025冷凍年菜

請客樓

雲腿珍饌御品濃湯 / 十人份 18,800元、鮑魚一品雞湯 / 十人份 8,800元、鮑魚東坡霸王肘 / 十人份 6,880元、甜燒白 / 八人份 1,880元



辰園

廣式上湯御品佛跳牆 / 十人份 12,800元、老滷荷香和牛頰 / 十人份 3,880元