隨著2025年春節腳步臨近，備受饕客期待的「潮品集 潮州餐廳」再度推出琳瑯滿目的年菜選擇，不僅提供除夕圍爐服務，更為注重便利與品質的顧客準備了15款外帶佳餚，涵蓋各類需求，從小家庭的6人餐組到適合大家庭的10人團圓桌菜一應俱全。



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▲▼潮品集2025春節年菜搶先看！佛跳牆 蘿蔔糕 XO醬禮盒，年菜早鳥優惠中 / 潮品集提供、WalkerLand窩客島整理



其中，為了讓更多人於春節期間品嚐到星級佳餚，潮品集特別推出「蛇來運轉旺年菜」系列外帶組合，供應日期自1月28日至2月2日，內容涵蓋招牌經典與創新料理。小家庭推薦的「旺年菜鴻運組」包含六道潮州佳餚與手工甜點，如「潮州滷鵝拼」、「紅燒燴排翅」與「奶油芝士焗龍蝦」，以22,000元的原價提供2025春節限定優惠價18,800元。該組合中特選自東南沿海的鮮活小龍蝦，配上香濃奶油芝士醬，口感鮮嫩滑順，呈現出濃郁的海洋風味。而高湯精燉的「紅燒燴排翅」，則以頂級中鰭翅搭配熬煮數十小時的高湯，讓人在家也能感受奢華的餐桌體驗。▲潮品集2025春節年菜紅燒燴排翅 / 潮品集提供、WalkerLand窩客島整理此外，針對大家庭的選擇則有10人份的「小龍獻瑞團圓桌菜」，包含多道精緻潮州料理，特惠價23,800元。此外，每年春節備受關注的「極品佛跳牆」再次成為焦點，這道獲獎無數的湯品結合頂級花膠、珠婆參與鮑魚等珍貴食材，經過24小時慢火燉煮，展現湯頭清透膠濃、齒頰留香的獨特風味。其8人份特惠價為23,800元，堪稱年菜中的經典之選。同時，價格較為親民的「潮品佛跳牆」也不容錯過，包含廣肚、鮑魚、栗子等多層次食材，特惠價6,888元，適合喜愛經濟實惠又不失豪華感的顧客。▲潮品集2025春節年菜極品佛跳牆 / 潮品集提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此，潮品集的伴手禮系列更是消費者的首選。「港式蘿蔔糕禮盒」多年來榮獲各大媒體評比冠軍，每年農曆春節檔期銷量超過2,000組，以清甜白蘿蔔結合紮實米漿，佐以蝦米與臘肉的香氣，成為送禮與自用的超人氣商品。同系列商品還包括象徵好運的「桂圓核桃年糕」、香辣濃郁的「XO醬雙瓶禮盒」以及高品質的「臘味禮盒」，即日起至2025年1月13日，凡預訂3盒以上享95折優惠，10盒以上享9折，達50盒與100盒則有更高折扣，適合大型團購需求。▲潮品集2025春節年菜XO醬雙瓶禮盒 / 潮品集提供、WalkerLand窩客島整理

潮品集潮州料理餐廳 2025年「蛇來運轉」常溫外帶年菜一覽表

「小龍獻瑞 團圓桌菜」七菜一湯品 年菜套組 (10人份，原價33,680元)

「鴻運」五菜一湯品 年菜套組(6人份，原價22,000元)

「旺福」五菜一湯品 年菜套組(6人份，原價13,860元)

極品佛跳牆 23,800元(原價25,800元)

潮品佛跳牆 6,800元(原價8,800元)

頂級紅燒大鮑翅 2,980元(原價3,280元)

極品蠔皇二頭鮑禮盒 1,980元(原價2,580元)



港式蘿蔔糕 860元(原價900元)

桂圓核桃年糕 860元(原價900元)

臘味禮盒(肝腸與臘腸各500克) 1,480元(原價1,580元)

極品XO醬禮盒780元(單瓶裝)/1,480元(雙瓶裝)

潮州辣椒醬單瓶禮盒 480元



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