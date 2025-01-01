2025春年星巴克蛇年馬克杯、周邊超萌！各大節慶都少不了星巴克周邊的陪伴，這次2025春節限定周邊以靈動可愛的小蛇為主題設計，推出全新蛇年系列商品。自1月2日起，全台門市及線上商城同步開賣26款以上新品，涵蓋杯款、周邊及新年禮品等多元選擇。
▲▼星巴克2025春節蛇年周邊商品/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
此次新品包括活潑蛇形圖案融入的杯款，以鮮明的紅色為主調，搭配珊瑚粉、淘喜橘等活潑色系，象徵智慧與好運。而人氣Bearista熊寶寶換上蛇年裝扮的「魅力如蛇熊寶寶」；還有超萌的「招財貓小熊鑰匙圈」和「開運達摩小熊鑰匙圈」，為新年增添滿滿喜氣。
▲▼星巴克2025春節蛇年周邊有「招財貓小熊鑰匙圈」和「開運達摩小熊鑰匙圈」/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
更有質感爆棚的「蛇年星意造景水球」，星巴克鐵粉一定要收藏。喜愛星巴克星座系列的顧客千萬別錯過全新「十二星座隨行卡組」，以夢幻柔美的漸層色呈現四大元素的獨特美感。每套附有限量編碼貼紙，增添收藏價值。另有「金棕皮革NEW SIREN中禮袋提袋」及兩款帆布提袋，兼具質感與實用性，讓日常咖啡時光更顯時尚品味。
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▲▼星巴克2025春節蛇年周邊有「招財貓小熊鑰匙圈」和「開運達摩小熊鑰匙圈」/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克2025蛇年周邊商品
開賣時間：2025/1/2
優惠：
購買$1,350元飲料券一本，即贈「星巴克蛇年紅包袋(一組兩款，各3入)」。
購買兩本飲料券，額外贈送「祈願磁鐵3入組」。
星巴克十二星座隨行卡組 購買辦法
1、商品上市當日，指定十二星座隨行卡組，每位顧客每次結帳僅限購乙組。如有額外數量的購買需求，需重新排隊。2025/1/2(四)起則不受此限。
2、商品銷售數量依各門市實際庫存為主。
3、十二星座隨行卡組附有專屬收藏編碼貼紙，僅作為發⾏數量紀念隨機提供，購買時恕不可挑選號碼。
4、部分門市上市首日並無銷售十二星座隨行卡組商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。