台北國泰萬怡酒店為迎接蛇年的到來，特別推出「萬事如怡 年菜外帶套組」，以獨特的川菜與粵菜結合風味，為新春增添更多豐富滋味。該套組即日起至2025年1月17日開放限量預訂，每套適合六人享用，原價14,080元，現優惠價僅需9,999元，讓饕客們在家也能享受到酒店主廚級的年節美味。



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▲「萬事如怡 年菜外帶套組」，以獨特的川菜與粵菜結合風味，為新春增添更多豐富滋味 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



萬事如怡 年菜外帶套組內共包含七道經典菜餚，從開胃菜到主菜再到應景糕點，層層展現佳節的精緻與歡樂。開胃菜「萬象怡新五味盤」以五款精選冷盤揭開饗宴序幕，其中「芥末海蜇皮」清爽脆口，帶著芥末的微嗆滋味；「老魯醬鮑魚」以醇厚滷汁提升鮑魚鮮甜；「煙燻鮭魚捲」層次分明，鹹香濃郁；「東港烏魚子」與蘿蔔片搭配，鹹香開胃；「香滷牛腱心」則香氣四溢，肉質滑嫩。



此外，團圓不可缺少的「宮廷花膠佛跳牆」則以來自紐西蘭的鮸魚花膠為主角，配以北菇、干貝等配料，經過四小時燉煮，湯頭濃郁，膠質滿滿，暖胃又滋補。「薑蔥銀焗肥龍蝦」以活龍蝦鎖住鮮甜，每人可享半隻，搭配特調薑蔥醬汁，鮮美絕倫。另一道「吮指蜜汁豬肋排」選用油脂均勻的聖路易排，搭配烤鳳梨片，香甜層次更上一層樓。「古法鮮菇燒海斑」則以紅燒手法呈現滑嫩入味的石斑魚。「大漠風沙雞米糕」結合煙燻紅羽土雞與香脆米糕，別具特色。而壓軸的「干貝松露蘿蔔糕」融合十餘種精緻食材，特別推薦切塊後炒製，香氣撲鼻，絕對是家庭聚會的焦點。



▲萬事如怡 年菜外帶套組內共包含七道經典菜餚 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北國泰萬怡酒店「萬事如怡 年菜外帶套組」

顧客可於小年夜至大年初二（2025年1月27日至30日）期間取餐，且凡訂購均享雙北地區十公里內免運服務。酒店希望透過這套「萬事如怡 年菜外帶」為客人傳遞新春的祝福，讓每一個家庭都能以豐盛的年夜飯迎接新年的美好。▲台北國泰萬怡酒店2025春節家庭團圓年菜，美味新體驗 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025年1月17日限量預訂

取餐時間：2025年1月27日（小年夜）至2025年1月30日（初二）

取餐地點：台北國泰萬怡酒店

內容亮點：

精選七道主廚特製年菜，包括「宮廷花膠佛跳牆」、「薑蔥銀焗肥龍蝦」等經典料理，套組適合六人享用，原價14,080元，優惠價9,999元。

優惠服務：雙北10公里內外送免運費

電話：02-7750-3339