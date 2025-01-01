2025年卡通紅包，7-11就能買爆！新年將近，7-ELEVEN推出「開運主題專案架」，一次集結逾人氣IP紅包袋與特色斗方，滿足粉絲對年節商品的需求。不論是經典必買從史努比到奇奇蒂蒂，還是近期超夯「吉伊卡哇、Dinotaeng、人魚漢頓」，通通都能在小七買起來。



推薦閱讀：跨年必衝！信義區膽大黨快閃店 高速婆婆隧道 巨大招財貓高速婆婆要打卡。



▲▼7-ELEVEN春節紅包袋 卡通紅包袋推薦必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN春節紅包袋、春節斗方販售資訊

買紅包袋在小七就能直接買，7-ELEVEN針對農曆春節推出「開運主題專案架」，蒐羅史努比、奇奇蒂蒂、米奇、維尼等16大IP設計。其中更推薦先搶「吉伊卡哇」系列紅包袋，還有超萌「Dinotaeng短尾袋鼠」以及三麗鷗人氣明星「人魚漢頓、酷洛米」肖像紅包袋，每組均一價49元，讓人發紅包的時候不那麼心痛。▲▼7-ELEVEN春節紅包袋 IP紅包袋必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝每年都賣爆的卡通角色，今年也在7-ELEVEN買得到，特別推薦卡娜赫拉的小動物主題紅包袋，賣萌插畫搭配春節圖案超應景，還有全金色紅包袋，金光閃閃更增添過年吉祥寓意。如果要送爸媽、送長輩，還有超霸氣紅包袋字樣「社會在走 紅包要有」搭配扇子紅包設計，鈔票可以一張一張放入。▲▼7-ELEVEN春節紅包袋 2025春節紅包袋推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了紅包袋，斗方也是今年的新春主打。7-ELEVEN同步推出多款充滿年味的斗方設計，不僅增添節慶氣氛，更成為家中佈置的亮點。無論是大吉大利的吉祥字樣，還是以人氣卡通角色為主題的斗方，都是年節佈置的最佳選擇。▲▼7-ELEVEN春節斗方必買推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

16大卡通IP紅包袋

售價：均一價49/包

IP款式：史努比/小熊維尼/奇奇蒂蒂/航海王/福島翁/哆啦A夢/奧特曼/米飛兔/TOM&JERRY/卡娜赫拉/貓福珊迪/白爛貓/好想兔/助六的日常/卡皮巴拉



9大卡通IP春聯斗方

售價：49~69元

IP款式：史努比/米奇米妮/奇奇蒂蒂/貓福珊迪/KITTY/酷洛米/哆啦A夢/白爛貓/助六的日常