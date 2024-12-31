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跨年必衝！信義區膽大黨快閃店 高速婆婆隧道 巨大招財貓高速婆婆要打卡。

信義區 膽大黨 快閃店 周邊小物 more
2024-12-31 13:55:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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跨年約逛膽大黨快閃店！超夯動畫「膽大黨」期間限定快閃店即日起在松山文創園區登場，不只還原了「膽大黨」動畫場景、還有必買經典角色周邊、配件小物通通都有。快閃店特別打造高速婆婆隧道佈景，還有巨大高速婆婆招財貓充氣氣偶，鐵粉絕對要衝、要拍。

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▲▼膽大黨期間限定快閃店 膽大黨周邊商品 膽大黨打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次松菸登場的「膽大黨」快閃店中，打造經典場景，包含蝦蛄星人帶牛的UFO造景、高速婆婆隧道場面，現場還有1：1角色立牌包括小桃、厄卡倫等，帥氣與萌點兼具。快閃店中更一定要拍巨大的高速婆婆氣偶，婆婆手上還有一顆排球大的「金蛋蛋」，粉絲會心一笑。

▲▼膽大黨期間限定快閃店打卡點 高速婆婆隧道 高速婆婆氣偶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


「膽大黨」快閃店同時提供實用、收藏價值的周邊小物，推薦一定要先買帥氣壓克力立牌、金屬徽章及感溫馬克杯等實用小物，無論在房間、在辦公室都能使用。還有超特別「高速婆婆抱枕、外星人抱枕」，讓粉絲通通帶回家。還有「外星人否定派、幽靈否定派」徽章、動畫主題飲料提袋與帽子等，粉絲一定要收藏。

▲▼膽大黨期間限定快閃店 膽大黨周邊商品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


在動畫中的招財貓形體「高速婆婆」，更是萌翻粉絲，這次快閃店內不只可以拍照巨大高速婆婆氣偶，還可以買到高速婆婆抱枕，高速婆婆水壺，以及招財貓手上的「千萬兩」造型吊飾與地墊，還有超可愛票卡夾、金屬吊飾，以及實用系衣服與抱枕，讓貓控粉絲一次買起來。

▲▼膽大黨期間限定快閃店 高速婆婆周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


這次「膽大黨」快閃店同步推出多款潮流周邊，以動畫中角色的經典元素為靈感設計服飾。從小桃同款幽靈T-shirt到高速婆婆棒球外套，還有可愛胸前口袋裝著高速婆婆，讓動畫迷穿搭再加分。在快閃店現場更有滿額贈活動，消費滿1,500元即贈限量燙銀色紙，6個角色隨機，鐵粉要抽。

▲▼膽大黨期間限定快閃店 周邊推薦 滿額贈活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

膽大黨期間限定快閃店 活動資訊

活動日期：2024年12月31日－2025年2月6日
活動地點：松山文創園區 藝異空間
活動地址：台北市信義區光復南路133號

 

 

 

看更多膽大黨快閃店推薦周邊：




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