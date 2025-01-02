漂泊者們集合！近期大玩聯名的壽司郎，在2025新的一年和人氣跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》聯名，將於1/8起推出各種超值限定周邊和主題店鋪，不管你是壽司控還是鳴潮遊戲玩家，都能在壽司郎沈浸式體驗遊戲環境。還推出超值聯名限定品。內用點購指定餐點，包括鮪魚極上赤身、生鮭魚等，即可隨機獲得角色Q版立繪插卡，6款角色等你蒐集。此外，加價換購聯名徽章組、壓克力立牌等限量周邊也不能錯過。



▲▼壽司郎Ｘ鳴潮聯名周邊/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理



壽司郎×鳴潮聯名

活動期間：2025年1月8日至2月4日



壽司郎×鳴潮聯名主題店

活動期間：2025年1月8日（三）至2月4日（二）

活動地點：全台壽司郎門市

主題店地址：台北中華路店、台北民權建國店、台中福科路店、台南安平店、高雄鳳山店

壽司郎×《鳴潮》主題店限定活動：

1、壽司郎×《鳴潮》Q版冰箱貼：1月8日（三）起，，於主題店內用消費，單筆發票金額滿800元即可獲得乙個，恕不累贈。



2、壽司郎×《鳴潮》聯名款紅包袋：1月22日（三）起，於主題店內用消費，單筆發票金額滿800元即可獲得乙份（2入），恕不累贈。全台限量15,000份。

數量有限送完為止。



壽司郎×鳴潮聯名周邊

1、壽司郎×《鳴潮》Q版立繪插卡

活動辦法：1月8日（三）起，於全台壽司郎內用「鮪魚極上赤身40元」、「生鮭魚60元」、「炙燒上等星鰻60元」、「玉子40元」、「桃子雪酪40元」，即可獲得Q版立繪插卡。全套共6款，款式隨機贈送。全台限量100,000張。數量有限送完為止。



2、壽司郎×《鳴潮》精美虛寶卡

活動辦法：1月8日（三）起，於全台壽司郎內用消費，單筆發票金額滿500元即可獲得乙張，不累贈。全台限量100,000張，數量有限送完為止。

虛寶內容：星聲×50，海岸濃湯×1，鹹奶茶×1，貝幣×20,000

序號兌換期限至2025年2月28日23:59:00，逾期無效。



3、壽司郎×《鳴潮》聯名款徽章組 / 240元

活動辦法：1月8日（三）起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價240元換購乙組、加價480元換購兩組；滿1,000元則可加價960元換購四組，依此類推。全台限量10,000組，數量有限售完為止。



4、壽司郎×《鳴潮》聯名款壓克力立牌 / 350元

活動辦法：1月15日（三）起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價350元換購乙個、加價700元換購兩個，滿1,000元則加價1,400元換購四個，依此類推。全台限量13,000個，數量有限售完為止。



5、壽司郎x《鳴潮》聯名款Q版壓克力立牌 /160元

活動辦法：1月22日（三）起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價160元換購乙個、加價320元換購兩個，滿1,000元則加價640元換購四個，依此類推。共6款、全台限量11,000個。數量有限售完為止。