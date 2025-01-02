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壽司郎Ｘ鳴潮聯名了！限量插卡 虛寶免費拿，7大周邊衝壽司郎。

壽司郎 鳴潮 聯名 迴轉壽司 more
2025-01-02 12:09:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：壽司郎
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

漂泊者們集合！近期大玩聯名的壽司郎，在2025新的一年和人氣跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》聯名，將於1/8起推出各種超值限定周邊和主題店鋪，不管你是壽司控還是鳴潮遊戲玩家，都能在壽司郎沈浸式體驗遊戲環境。還推出超值聯名限定品。內用點購指定餐點，包括鮪魚極上赤身、生鮭魚等，即可隨機獲得角色Q版立繪插卡，6款角色等你蒐集。此外，加價換購聯名徽章組、壓克力立牌等限量周邊也不能錯過。

▲▼壽司郎Ｘ鳴潮聯名周邊/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理



活動期間壽司郎將推出三波滿額換購福利，從虛寶卡到精美立牌，讓粉絲盡情體驗專屬於《鳴潮》的魅力。首波滿額500元送虛寶卡，內容包含星聲、海岸濃湯等多項好禮。第二波推出椿與守岸人的特別壓克力立牌，滿500元即可加價350元換購。第三波則推出聯名Q版立牌，每款角色生動有趣，適合收藏或擺飾，絕對是《鳴潮》迷的必備。

▲▼壽司郎Ｘ鳴潮聯名有兩種立牌加價購/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理


為了讓鳴潮漂泊者更深入沉浸在遊戲世界，壽司郎特別在台北中華路店、台北民權建國店、台中福科路店、台南安平店、高雄鳳山店打造五家主題店，不僅充滿遊戲氛圍感，更推出主題限定的滿額贈活動。內用滿800元即可獲得限定Q版冰箱貼一個，1月22日起滿額還能帶走特製紅包袋，增添年節喜氣。

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▲▼壽司郎Ｘ鳴潮聯名主題店限定造型紅包袋、Q版冰箱貼/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



 

壽司郎×鳴潮聯名

活動期間：2025年1月8日至2月4日
 

壽司郎×鳴潮聯名主題店

活動期間：2025年1月8日（三）至2月4日（二）
活動地點：全台壽司郎門市
主題店地址：台北中華路店、台北民權建國店、台中福科路店、台南安平店、高雄鳳山店
壽司郎×《鳴潮》主題店限定活動：
1、壽司郎×《鳴潮》Q版冰箱貼：1月8日（三）起，，於主題店內用消費，單筆發票金額滿800元即可獲得乙個，恕不累贈。

2、壽司郎×《鳴潮》聯名款紅包袋：1月22日（三）起，於主題店內用消費，單筆發票金額滿800元即可獲得乙份（2入），恕不累贈。全台限量15,000份。
數量有限送完為止。
 

壽司郎×鳴潮聯名周邊

1、壽司郎×《鳴潮》Q版立繪插卡
活動辦法：1月8日（三）起，於全台壽司郎內用「鮪魚極上赤身40元」、「生鮭魚60元」、「炙燒上等星鰻60元」、「玉子40元」、「桃子雪酪40元」，即可獲得Q版立繪插卡。全套共6款，款式隨機贈送。全台限量100,000張。數量有限送完為止。

2、壽司郎×《鳴潮》精美虛寶卡
活動辦法：1月8日（三）起，於全台壽司郎內用消費，單筆發票金額滿500元即可獲得乙張，不累贈。全台限量100,000張，數量有限送完為止。
虛寶內容：星聲×50，海岸濃湯×1，鹹奶茶×1，貝幣×20,000
序號兌換期限至2025年2月28日23:59:00，逾期無效。

3、壽司郎×《鳴潮》聯名款徽章組 / 240元
活動辦法：1月8日（三）起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價240元換購乙組、加價480元換購兩組；滿1,000元則可加價960元換購四組，依此類推。全台限量10,000組，數量有限售完為止。

4、壽司郎×《鳴潮》聯名款壓克力立牌 / 350元
活動辦法：1月15日（三）起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價350元換購乙個、加價700元換購兩個，滿1,000元則加價1,400元換購四個，依此類推。全台限量13,000個，數量有限售完為止。

5、壽司郎x《鳴潮》聯名款Q版壓克力立牌 /160元
活動辦法：1月22日（三）起於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價160元換購乙個、加價320元換購兩個，滿1,000元則加價640元換購四個，依此類推。共6款、全台限量11,000個。數量有限售完為止。

 

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