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中壢平價美食「徐記紅糖餅」冬天必吃！爐烤外皮超軟Q、熱呼呼流心超讚。

徐記紅糖餅 桃園美食 中壢美食 紅糖餅
2025-01-02 10:54:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

中壢平價美食「徐記紅糖餅」冬天可不能錯過！如果大家也想在這寒冷的冬天，雙手捧著一份熱騰騰的點心，那麼這家絕對是必吃選項。小店藏身在桃園中壢的巷弄內，以「爆漿流心紅糖餅」作為招牌，現點現做，餅皮Q彈酥香，內餡紅糖濃郁，咬下一口紅糖餡像瀑布般流出，甜而不膩，令人一吃難忘。
▲▼中壢平價美食「徐記紅糖餅」以「爆漿流心紅糖餅」作為招牌，現點現做 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼中壢平價美食「徐記紅糖餅」以「爆漿流心紅糖餅」作為招牌，現點現做 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼中壢平價美食「徐記紅糖餅」以「爆漿流心紅糖餅」作為招牌，現點現做 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



「徐記紅糖餅」就位在桃園中壢的巷弄內，靠近桃捷老街溪站，僅需步行約5分鐘，交通便利。他們家由夜市小攤起家的店鋪，現已升級為固定店面。店內菜單僅提供兩種選擇，分別為「紅糖餅」與「蔥肉餅」。同時，因為店裡皆為現點現做，需等待約10分鐘，建議可以提前電話預訂避免久候。

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▲中壢平價美食「徐記紅糖餅」靠近桃捷老街溪站，僅需步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲中壢平價美食「徐記紅糖餅」靠近桃捷老街溪站，僅需步行約5分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

中壢平價美食「徐記紅糖餅」堅持以老麵發酵，麵團揉捏至柔韌，包入特製紅糖餡，再灑上黑芝麻點綴，最後進行雙重烤製：先在鐵盤上乾烙至金黃，接著貼爐壁烘烤，使餅皮更加酥香。一手掰開紅糖餅，內餡如岩漿般滾出，甜香四溢；餅皮柔軟中帶Q，咀嚼之間散發濃厚麵香。
▲中壢平價美食「徐記紅糖餅」以老麵發酵，麵團揉捏至柔韌，包入特製紅糖餡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲中壢平價美食「徐記紅糖餅」以老麵發酵，麵團揉捏至柔韌，包入特製紅糖餡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

在這寒冷的日子裡，「徐記紅糖餅」無疑是最佳的溫暖選擇。無論是熱騰騰的紅糖餅，還是香氣撲鼻的蔥肉餅，都能滿足味蕾，帶來滿滿幸福感。下次來到中壢，不妨將這家巷弄小店納入口袋名單，體驗傳統小吃的迷人滋味吧。
▲▼中壢平價美食「徐記紅糖餅」紅糖餅 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼中壢平價美食「徐記紅糖餅」紅糖餅 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼中壢平價美食「徐記紅糖餅」紅糖餅 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

 

桃園中壢平價美食 徐記紅糖餅

地址：桃園市中壢區愛國路34號
營業時間：週四至日 10:30–19:00；公休時間依照官方公告為主。

 

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徐記紅糖餅

phone0987-206-885
place桃園市中壢區愛國路34號
4.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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