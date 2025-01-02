2025新年到，就代表夢幻粉嫩的櫻花海也即將到來！去日本、韓國賞櫻花是許多人一生中最想做的夢幻旅程，這次雄獅旅遊幫大家規劃好到日本櫻花樹下野餐，又或是衝韓國首爾八大賞櫻景點和夜櫻慶典等必遊行程，就連台灣經典賞櫻勝地武陵農場、福壽山等高山秘境都有，不論是浪漫情侶檔或家庭旅遊，雄獅旅遊提供多元賞櫻提案，開啟專屬的櫻花季冒險。



▲▼雄獅旅遊日本韓國賞櫻行程推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



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雄獅旅遊 國內賞櫻花

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日本賞櫻花行程推薦

春櫻北海道花火螃蟹千函5日 46,900元

春遊北陸百選櫻花野餐萬怡5日 44,900元

連休春櫻五星九州樂園鐵道5日 48,900元

春櫻優質東京身延山溫泉5日 45,900元

特選春櫻東北遊船雙溫泉5日 46,900元

春櫻特選高松四國溫泉台中6日 49,900元

春櫻九州由布院之森高雄5日 44,900元

WR東北春櫻溫泉三鐵道輕奢旅7日 86,500元

地中海郵輪榮耀號熊本佐世保賞櫻自主遊6日 36,900元



日韓賞櫻花行程推薦

歌詩達莎倫娜號賞櫻佐世保濟州自主遊6日 31,900元

歌詩達莎倫娜號賞櫻福岡釜山自主遊6日 31,900元



韓國賞櫻花行程推薦

花現釜慶膠囊韓服櫻花好好逛(加)5日 27,900元

花現釜慶邱夜櫻鎮海櫻花好好逛5日 25,988元

花現首爾萬怡秘境賞櫻杜鵑輕鬆逛5日 23,499元



台灣賞櫻花行程推薦

櫻豔武陵櫻花2日 4,799元

福森癒好森音2日 14,200元

賀歲Z宜武陵櫻太平棲蘭川湯3日 13,000元

嘉義-2025栩悅號觀光列車 | 阿里山火車 2,500元