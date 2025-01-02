2025新年到，就代表夢幻粉嫩的櫻花海也即將到來！去日本、韓國賞櫻花是許多人一生中最想做的夢幻旅程，這次雄獅旅遊幫大家規劃好到日本櫻花樹下野餐，又或是衝韓國首爾八大賞櫻景點和夜櫻慶典等必遊行程，就連台灣經典賞櫻勝地武陵農場、福壽山等高山秘境都有，不論是浪漫情侶檔或家庭旅遊，雄獅旅遊提供多元賞櫻提案，開啟專屬的櫻花季冒險。
▲▼雄獅旅遊日本韓國賞櫻行程推薦 / WalkerLand窩客島整理提供
日本行程以櫻花樹下野餐的獨家企劃為亮點，讓旅客在朝日町舟川櫻花林間享受午餐時光。同時，東北地區「陸奧三大賞櫻名所」如弘前公園、北上展勝地、角館，以及北海道的五稜郭公園，都以絕美花景聞名。另有洞爺湖搭船看花火秀的限定體驗，為行程增添浪漫氛圍。若想一次遊覽日韓賞櫻景點，還可選擇歌詩達莎倫娜號郵輪，造訪福岡舞鶴公園及釜山三樂生態公園，感受跨國櫻花之旅。
▲▼雄獅旅遊日本櫻花樹下野餐獨家行程推薦 / WalkerLand窩客島整理提供
韓國的櫻花季同樣精彩，雄獅行程包含首爾八大賞櫻景點，如景福宮、水原華城及始興河溝生態公園等。夜晚可參加「EWORLD夜櫻慶典」或鎮海櫻花季，欣賞粉紅花海在燈光下的浪漫氛圍。此外，專為清明連假打造的韓國行程，挑戰YouTuber推薦的Skyline Luge斜坡滑車，讓動感與浪漫完美結合。漫步余佐川羅曼史橋、探訪慶和火車站，感受韓國櫻花美景的獨特魅力。
▲▼雄獅旅遊韓國櫻花季首爾八大賞櫻景點、夜櫻必拍 / WalkerLand窩客島整理提供
在台灣，武陵農場行程保障入園，並安排入住高山熱門旅宿，如武陵富野渡假村及福壽山宋莊。喜愛文化體驗的旅客可搭乘全新「福森號」列車，穿梭於阿里山粉紅花海，並在當地享受茶席文化；自由行玩家也可選擇「栩悅號」高海拔觀光列車套票，沿途飽覽千年神木與櫻花交織的壯麗風景。此外，參與武陵農場2月13至15日的限定活動，還能體驗日式浴衣和民歌演唱，享受沉浸式的櫻花體驗。
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▲▼雄獅旅遊武陵農場櫻花季、福森號阿里山櫻花列車 / WalkerLand窩客島整理提供
雄獅旅遊 日本賞櫻花
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