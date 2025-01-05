為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 2025新春禮盒推薦！Nespresso蛇年開運3大優惠，100%中獎紅包要領。

2025新春禮盒推薦！Nespresso蛇年開運3大優惠，100%中獎紅包要領。

Nespresso 咖啡 新春 春節禮盒 more
2025-01-05 09:15:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：Nespresso
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新春佳節將至，團聚時光怎能少了一杯香醇的咖啡相伴！瑞士頂級咖啡品牌Nespresso搶先推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，將節慶氣氛與咖啡香完美結合。這次的限量禮盒有Original系列與Vertuo系列可選，價格分別為2,080元與2,030元。禮盒外觀以金蛇圖騰點綴，展現濃厚的新年氛圍，內含多款經典咖啡膠囊，不僅是送禮佳選，更適合作為年節團聚的桌上必備品。

▲▼Nespresso咖啡 2025新春蛇年禮盒，再推3大優惠/ Nespresso 提供、WalkerLand窩客島整理



除了禮盒外，Nespresso同步推出由米蘭設計師Federica Biasi打造的「花開富貴限量陶瓷咖啡杯組」，售價1,220元。這款紅色系杯組搭配牡丹花設計，象徵新年的富貴與祝福。杯子的溫潤質感讓每一口咖啡都更顯溫暖，是品味人士不可錯過的收藏品。

▲▼Nespresso 2025新春「花開富貴限量陶瓷咖啡杯組」/ Nespresso 提供、WalkerLand窩客島整理


迎接新年，Nespresso更祭出三大優惠好禮，讓咖啡控滿載而歸。全系列咖啡機2,990元起，Vertuo POP+新春特價4,900元起，還可享咖啡膠囊滿額贈。購買100顆膠囊即贈「鴻運滿載托特包」，買180顆再送「招財納福儲存展示罐」，數量有限送完為止。此外，加入Nespresso官方LINE帳號，還能參加「金蛇起舞抽紅包活動」，每日登入簽到或邀請好友參加，都有機會贏得咖啡機、Barista咖啡大師調理機等好禮，讓濃郁咖啡香與滿滿驚喜迎接蛇年到來。

推薦閱讀：2025春節創意甜點！法絨甜點攜手精品咖啡推出七款限定創意甜點迎新春。

▲▼Nespresso咖啡新春3大優惠，100%中獎紅包先玩/ Nespresso 提供、WalkerLand窩客島整理



Nespresso新春限量禮盒
Original系列：2,080元
Vertuo系列：2,030元

Nespresso限量陶瓷杯組
花開富貴陶瓷杯組：1,220元

Nespresso新春三大優惠
咖啡機2,990元起，Vertuo POP+新春特價4,900元起
購100顆膠囊贈「鴻運滿載托特包」，買180顆贈「招財納福儲存展示罐」
加入LINE參加紅包活動，每日登入或邀請好友即可抽100%中獎好禮




 

 

 

 

 

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#咖啡
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
咖啡新革命！UCC「YOINED」余韻全台限量上市，咖啡控一定要吃一波。
 編輯 李維唐
連長輩都會喜歡！養生系「杏仁飲新春限定禮盒」春節送禮65折開賣，香氣爆濃「黑芝麻、蕎麥、杏仁」一次喝得到。
 編輯 張人尹
烘焙香的咖啡in嘉義！iRent遊感生活 美味散策，帶你嚐遍全台50間餐廳，9/30前還不快來體驗。
 生活消費中心
咖啡控注意！隱藏在松江巷弄的鹹食咖啡室，iRent遊感生活 美味散策，帶你嚐遍全台50間餐廳，9/30前還不快來體驗。
 生活消費中心
送長官一瓶好酒！人頭馬RÉMY MARTIN 2023年新春鉅獻「人頭馬春邑和諧系列禮盒」非凡臻釀迎新春，堪稱新春酒品禮盒首選。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up