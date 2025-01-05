新春佳節將至，團聚時光怎能少了一杯香醇的咖啡相伴！瑞士頂級咖啡品牌Nespresso搶先推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，將節慶氣氛與咖啡香完美結合。這次的限量禮盒有Original系列與Vertuo系列可選，價格分別為2,080元與2,030元。禮盒外觀以金蛇圖騰點綴，展現濃厚的新年氛圍，內含多款經典咖啡膠囊，不僅是送禮佳選，更適合作為年節團聚的桌上必備品。
▲▼Nespresso咖啡 2025新春蛇年禮盒，再推3大優惠/ Nespresso 提供、WalkerLand窩客島整理
除了禮盒外，Nespresso同步推出由米蘭設計師Federica Biasi打造的「花開富貴限量陶瓷咖啡杯組」，售價1,220元。這款紅色系杯組搭配牡丹花設計，象徵新年的富貴與祝福。杯子的溫潤質感讓每一口咖啡都更顯溫暖，是品味人士不可錯過的收藏品。
▲▼Nespresso 2025新春「花開富貴限量陶瓷咖啡杯組」/ Nespresso 提供、WalkerLand窩客島整理
迎接新年，Nespresso更祭出三大優惠好禮，讓咖啡控滿載而歸。全系列咖啡機2,990元起，Vertuo POP+新春特價4,900元起，還可享咖啡膠囊滿額贈。購買100顆膠囊即贈「鴻運滿載托特包」，買180顆再送「招財納福儲存展示罐」，數量有限送完為止。此外，加入Nespresso官方LINE帳號，還能參加「金蛇起舞抽紅包活動」，每日登入簽到或邀請好友參加，都有機會贏得咖啡機、Barista咖啡大師調理機等好禮，讓濃郁咖啡香與滿滿驚喜迎接蛇年到來。
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▲▼Nespresso咖啡新春3大優惠，100%中獎紅包先玩/ Nespresso 提供、WalkerLand窩客島整理
Nespresso新春限量禮盒
Original系列：2,080元
Vertuo系列：2,030元
Nespresso限量陶瓷杯組
花開富貴陶瓷杯組：1,220元
Nespresso新春三大優惠
咖啡機2,990元起，Vertuo POP+新春特價4,900元起
購100顆膠囊贈「鴻運滿載托特包」，買180顆贈「招財納福儲存展示罐」
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