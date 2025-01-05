新春佳節將至，團聚時光怎能少了一杯香醇的咖啡相伴！瑞士頂級咖啡品牌Nespresso搶先推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，將節慶氣氛與咖啡香完美結合。這次的限量禮盒有Original系列與Vertuo系列可選，價格分別為2,080元與2,030元。禮盒外觀以金蛇圖騰點綴，展現濃厚的新年氛圍，內含多款經典咖啡膠囊，不僅是送禮佳選，更適合作為年節團聚的桌上必備品。



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