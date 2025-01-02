威秀巨人杯套加開預購！威秀影城配合「進擊的巨人劇場版 THE LAST ATTACK」上映，推出獨家周邊商品及套餐，其中超可愛「自由之翼披風杯套」更是讓粉絲們搶到秒殺。為了回應粉絲們的敲碗，在01/03起，威秀再加開限量商品「自由之翼披風杯套、調查兵團制服卡套」開放預購，鐵粉們一定要設好鬧鐘準時現出你的錢包。



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▲▼威秀影城「進擊的巨人」劇場版周邊 自由之翼披風杯套加開預購 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理



威秀影城「進擊的巨人」電影A套餐：造型飲料杯

威秀影城這次為了「進擊的巨人劇場版」推出的限量版周邊「自由之翼披風杯套」，靈感取自調查兵團披風，背面印有象徵性的團徽，並搭配經典帽子設計，做成迷你版可提杯套，一開賣就讓粉絲們搶到秒殺。這次威秀影城在1/3開放追加預購，電影B套餐每組499元不含電影票，內容包含一個披風杯套、小份爆米花、1杯中杯飲料。▲威秀影城進擊的巨人劇場版周邊 自由之翼披風杯套加開預購 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理同樣讓粉絲們瘋搶的「調查兵團制服卡套」同樣在1/3起追價預購，卡套精緻還原動畫中制服小細節，包括袖口、領口及小巧口袋等設計，並以自由之翼團徽作點綴。此外，卡套內含透明夾層可收納卡片，並且附帶伸縮繩，不只帥、更實用。1/3起開放追價預購「調查兵團制服卡套」，每個499元不含電影票，最快農曆年前1/26就能取貨。▲威秀影城進擊的巨人劇場版周邊 調查兵團制服卡套加開預購 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理不只周邊小物，這次威秀也推出「進擊的巨人」劇場版造型飲料杯，融合經典場面，如進擊的巨人對戰盔甲巨人，設計充滿魄力。杯組內附四大兵團團徽矽膠或角色壓克力立牌，包含艾連、米卡莎、阿爾敏及里維兵長，立牌可獨立拆下作為擺飾，增添收藏價值。▲▼威秀影城進擊的巨人劇場版周邊 劇場版造型飲料杯 / 威秀影城提供、WalkerLand窩客島整理

開賣時間：01/03(五)

套餐內容：1杯Topper造型杯(共8款，款式隨機)＋1份中份爆米花+1杯中杯飲料+1份熱食

售價：$459(售價不含電影票)



威秀影城「進擊的巨人」電影B套餐：自由之翼披風杯套

預購時間：01/03(五)

套餐內容：1個自由之翼披風杯套＋1份 小份爆米花+1中杯飲料

售價：$499(售價不含電影票)

注意事項：01/03(五)白天營業時間起，全台威秀影城現場販賣部臨櫃開放B套餐預購，03/31(一)白天營業時間起，可至原購買影城現場領取。



​​​​威秀影城「進擊的巨人」調查兵團制服卡套

預購時間：01/03(五)

套餐內容：1個調查兵團制服卡套

售價：$499(售價不含電影票)

注意事項：01/03(五)白天營業時間起，全台威秀影城現場販賣部臨櫃開放預購，01/26(日)白天營業時間起，可至原購買影城現場領取。