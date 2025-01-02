台北晶華酒店今年搶先於年節推出八大外帶年菜組合，掀起年菜外帶大戰序幕。晶華軒、晶華國際聯誼會、宴會廳、三燔本家、Robin’s牛排屋攜手打造多元圍爐盛宴，涵蓋粵、滬、台、日及西式風味，故宮晶華與北投泉源閣則加入陣容，提供數十款單點佳餚與八款豪華套餐，無論是品味傳統中式經典，還是嚐試異國風味，都能滿足消費者對圍爐餐桌的期待。由主廚團隊當日現烹的年菜，不僅美味澎湃，亦能成為除夕圍爐的最佳選擇。



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▲晶華2025外帶年菜！十款單點美食與八款套餐，搶攻2025年菜必買清單 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理



首次加入年菜外帶行列的北投泉源閣，以其融合北投文化特色與辦桌風格的料理一舉成名。此次推出的「富貴雙饗」雙拼組合，包括吮指排骨酥與手工蝦枝丸，濃縮了北投的飲食文化。前菜「辦桌小滿漢」更是豪華非常，集結溏心烏魚子、五味醬章魚、醬漬嫩粉肝、琥珀蜜核桃，以及百年傳承的黃金蟳仔糕等經典料理，讓人彷彿穿越至舊時的辦桌宴席。圍爐重點「極品鮑魚佛跳牆」選用高檔食材熬製湯頭，鮮美濃郁；甜點「花開富貴甜芋泥」更以金華火腿、荔枝乾、蓮子等佐料，與滑順芋泥交織出濃厚年節氛圍，為一桌圍爐宴畫下完美句點。



▲北投泉源閣以其融合北投文化特色與辦桌風格的料理一舉成名 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

晶華軒精心設計的「粵式花膠鮑魚圍爐宴」以傳統粵菜為主軸，從前菜「粵式富貴集」開始，包括蜜汁烤叉燒、花膠千層峰等六道精緻開胃料理。主菜「魚躍龍門煎白鯧」外酥內嫩，鮮香四溢；「港式龍蝦煨伊麵」則以龍蝦與伊麵完美結合，口感豐富且令人難忘。暖心湯品「老火鮑魚花膠雞」選用鮮甜玉米雞熬煮，最後以「燕窩薑汁蛋白塔」甜點收尾，為團圓時刻添上一份高雅滋味。▲晶華軒精心設計的「粵式花膠鮑魚圍爐宴」以傳統粵菜為主軸 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理蘭亭俱樂部的「海派龍蝦鮑魚闔家宴」則是江浙風味愛好者的絕佳選擇。前菜「海派美味集」包括無錫脆鱔柳、紹興醇醉雞等六道料理，主菜「酒釀乾燒龍蝦」鮮美鹹甜，搭配口感層次分明的「雪菜冬筍東星斑」，呈現江浙經典滋味。湯品「火烔鮑魚燉全雞」經過細火慢熬，湯頭溫潤鮮甜，搭配甜點「桂花八寶甜糯米」更是年節宴席不可或缺的壓軸。▲蘭亭俱樂部的「海派龍蝦鮑魚闔家宴」則是江浙風味愛好者的絕佳選擇 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理故宮晶華今年以「故宮御膳集」奢華登場，六道前菜如藤椒鮮玉帶、白玉烏魚子等，融合了中式傳統與現代創意。主菜「蒜圓香燜龍虎斑」與「鮑魚烏參燴北菇」鮮香入味，搭配湯品「螺頭花膠燉烏雞」，每道料理皆展現主廚精湛的廚藝與用心。▲故宮晶華今年以「故宮御膳集」奢華登場 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理除了中式圍爐宴外，三燔本家的「日式鍋物如意宴」與Robin’s的「西式牛排饗宴」亦吸引目光。三燔本家的昆布湯底搭配加拿大冷凍干貝、廣島生蠔等高檔海鮮，以及台灣梅花豬肉、美國頂級牛小排，讓消費者在家即可享受正宗日式鍋物。Robin’s主打直火炭烤牛肉，包括極佳級肋眼牛排、威靈頓牛排等奢華料理，完美呈現西式節慶氣氛。晶華酒店還有推出多款頂級單點佳餚，如「晶華軒頂級鮑參盆菜」與「頂級古法佛跳牆」。前者以28頭鮑魚、宗谷元貝等珍稀食材搭配層層疊加的豐富口感，後者以皇冠吉品鮑、日本關東刺參等高檔乾貨，歷經8小時燉煮完成，湯色金黃、滋味濃郁，皆展現非凡的料理工藝。此外，「鮑參六品集」與「龍蝦鮑魚臘味米糕」等創新菜色，融合傳統與創意，為消費者帶來豐富而難忘的年節餐桌體驗。▲晶華酒店還有推出多款頂級單點佳餚，如「晶華軒頂級鮑參盆菜」與「頂級古法佛跳牆」 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北晶華酒店2025年菜外帶

泉源閣澎派辦桌宴(6人份) / 15,800元

粵式花膠鮑魚圍爐宴(6人份) / 18,800元

總鋪師龍蝦佛跳牆圍爐宴(6人份) / 15,800元

海派龍蝦鮑魚闔家宴(6人份) / 15,800元

故宮晶華台粵式圍爐宴(6人份) / 12,800元

極致牛排饗宴 美國極黑牛戰斧牛排 3kg / 18,800元

極致牛排饗宴 美國爐烤極佳級肋眼牛肉 3kg / 9,880元

極致牛排饗宴 威靈頓牛排 1.2kg / 9,880元

龍蝦海陸日式如意鍋物宴(4人份) / 9,800元

晶華軒乾鮑刺參頂級盆菜(6人份) / 49,800元

晶華軒鮑參盆菜(6人份) / 18,800元

晶華軒頂級古法佛跳牆 / 14,800元

晶華軒龍蝦鮑魚臘味米糕(8人份) / 13,800元

晶華軒鮑參六品集 / 4,680元

冠軍前付滿漢集(共18道) / 6,880 元

上述年菜品項以及多款精選五星年禮、自即日起至2025年1月15日可於酒店內各間餐廳接受訂購，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台(https://shop.silkshotelgroup.com/RT)預訂。

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