每到農曆新年，圍爐成為家家戶戶的重頭戲，而外帶年菜也逐漸成為現代家庭的重要選擇。君品酒店結合米其林三星餐廳「頤宮」的精湛廚藝，隆重推出多款手工製作的外帶年菜組合，以滿足各種家庭規模與味蕾需求。這些年菜即日起至2025年1月20日接受預訂，並於1月28日除夕當天提領，讓顧客在家也能輕鬆享受五星級的料理。



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▲最受矚目的「富貴大盆菜」以68,888元的價格呈現十人份的奢華享受 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理



最受矚目的「富貴大盆菜」以68,888元的價格呈現十人份的奢華享受，象徵團圓吉祥的廣東傳統佳餚，歷史可追溯至南宋末年。據說，當時的皇帝為躲避敵軍，村民將僅有的食材層層疊放款待皇室，演變至今成為新春佳節的重頭戲。「頤宮」廚師團隊精選吉品四頭鮑、西汁大蝦、髮菜、刺參、瑤柱等珍稀食材，經多道繁複工序烹製，最後以濃郁雞高湯淋蓋，薈萃多種山珍海味，層次豐富、香氣撲鼻，為闔家團圓增添非凡滋味。



另一款高端料理「明火雞粥燉花膠」也備受期待，以38,888元呈現六人份的溫暖滋補之選。黃皮雞搭配有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝，以小火細燉六小時，精華融入湯頭，搭配營養豐富的花膠，滋味溫潤細膩，為新年增添健康與圓滿。



針對小家庭的需求，君品酒店特別推出「五福臨門」套餐，五道菜餚包括象徵吉祥的五福拼盤、鮮美的紅燒大黃魚、香脆可口的椒鹽海大蝦、風味濃郁的雙醬土雞以及結合多種菇類的百菇長年菜，最後以濃郁的佛跳牆作為壓軸，五人份價格為6,888元，帶來質量與價格兼備的選擇。



▲君品酒店特別推出「五福臨門」套餐，五道菜餚包括象徵吉祥的五福拼盤 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了高端套餐外，君品酒店還推出四款地域風味的外帶組合，包括廣東、台灣、上海與原住民特色料理，每組六至八人份，價格從2,388元起。廣東組合以「沙薑元蹄」、「滷水牛腱」等道地佳餚展現南方風情；台灣組合則以「香煎烏魚子」與「麻辣牛肚」突顯在地味道；上海料理包含「紹興醉雞」、「豌豆河蝦仁」等經典滬菜；而原住民料理則帶來「香烤山豬肉」、「椒鹽溪蝦」等山野風味，每一道菜都突顯地方特色，滿足多元口味。此外，「頤宮酥皮焗叉燒包」禮盒亦成為超人氣伴手禮。每盒售價2,000元，內含六顆金黃酥脆的叉燒包，咬下瞬間甜美餡料爆漿，象徵新年的美好開始。這款點心製作過程繁複，經過11道精緻工序，成為每年必吃的小點之一。▲君品酒店推出四款地域風味的外帶組合，包括廣東、台灣、上海與原住民特色料理 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理

君品2025外帶年菜

預購日期：2024/12/01-2025/01/20 (售完為止，請於取貨前一週預訂)

取貨日期：2025/01/28 除夕夜當天 15:00 前至5F宴會廳

預購專線：02-2181-9985、02-2181-9986

行動電話：0966-577-800



君品高端頂級年菜「富貴大盆菜」：十人份，價格 68,888 元。

君品高端頂級年菜「明火雞粥燉花膠」：六人份，價格 38,888 元。

君品小家庭精緻套餐「五福臨門」：五人份，價格 6,888 元。

君品地域風味年菜組合（六至八人份，價格 2,388 元起）

君品廣東料理組合：價格 2,388 元。

君品台灣料理組合：價格 2,988 元。

君品上海料理組合：價格 2,388 元。

君品原住民料理組合：價格 2,988 元。

熱門伴手禮「酥皮焗叉燒包禮盒」：每盒六顆，價格 2,000 元。