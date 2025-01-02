迎接春節的腳步，台北天成大飯店再次以經典年菜搶占年節市場。主廚團隊精選上乘食材，結合數十年烹飪經驗，推出「六合同春欣欣向榮」年菜套餐，強調美味與便利的結合，滿足消費者在除夕圍爐的需求。即日起至2025年1月17日開放預購，每套優惠價8,888元，免去繁瑣備料與烹煮的困擾。更推出早鳥優惠，凡於2025年1月8日前預訂並完成付款可享九折，加入Cosmos CLUB會員則可再享88折。年菜將於2025年1月28日除夕當日提供自取服務。



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▲2025「六合同春」10人份經典年菜，砂鍋津白火烔雞2,688元必吃 / 天成大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



天成大飯店「六合同春」套餐主打十人份經典菜色，包括「鮮鮑魚子大拼盤」、「紅燒元蹄燴玉筍」、「荷葉珍珠雞」、「清蒸石斑魚」、「花膠干翅佛跳牆」與「冰心綠豆糕」六道佳餚，原價11,928元，現優惠價每套8,888元，相當於市價七五折，成為家庭聚餐的高性價比選擇。此外，飯店還提供單點佳餚，如「砂鍋津白火烔雞」每份2,688元，融合大白菜、小土雞、扁尖筍及金華火腿，以熬煮八小時的上湯燉製而成，呈現濃郁鹹鮮滋味；「明爐燒肥鴨」每份2,588元，選用宜蘭櫻桃鴨搭配中藥材醃製並烘烤，外酥內嫩，成為年夜飯桌上的壓軸好菜。而象徵新年步步高升的「冰心綠豆糕」每份688元，也成為饋贈親友的應景佳品。▲天成「砂鍋津白火烔雞」每份2,688元 / 天成大飯店提供、WalkerLand窩客島整理除了年菜，台北天成大飯店亦於2025年1月28日至2月2日推出「歡喜慶春節紅包抽抽樂」，增添年節趣味。活動期間，凡以100元參加紅包抽獎，即有機會獲得最大獎精緻客房住宿券含早餐，或其他實用好禮，如瑞穗天合黃金湯泡湯粉、天成文旅精萃橄欖精油洗髮沐浴凝露等。此活動不僅為消費者帶來驚喜，更讓新年好運隨紅包而至。▲台北天成大飯店亦於2025年1月28日至2月2日推出「歡喜慶春節紅包抽抽樂」，增添年節趣味 / 天成大飯店提供、WalkerLand窩客島整理









台北天成大飯店「六合同春欣欣向榮」外帶年菜

預購日期：即日起至2025年1月17日

提貨日期：2025年1月28日11:30~15:00 (除夕當日)

提貨地點：1樓 百合西餐廳 02-2311-8905#3322/3323

台北天成大飯店 台北市忠孝西路一段43號

2025年1月8日前預訂並完成付款可享9折早鳥優惠，Cosmos CLUB會員享88折優惠



天成2025年菜主推合菜套組

六合同春年菜套餐8,888元

鮮鮑魚子大拼盤、紅燒元蹄燴玉筍、荷葉珍珠雞、清蒸石斑魚、花膠干翅佛跳牆、冰心綠豆糕

單點品項

天成御品鍋 8,888元

嚴選排翅、烏參、烏骨雞、干貝、金華火腿、蹄筋等高檔食材，製作過程亦相當費時費工，先以老母雞、金華火腿熬製上湯，再融合高檔食材入甕燉煮，將珍饈融於一鍋。



花膠干翅佛跳牆 4,088元

選用花膠、九孔鮑、蹄筋、魚翅、魚皮、干貝、香菇、竹筍等多種食材，其中需先將軟排、鳥蛋、栗子、芋頭油炸後，再逐一把食材放入甕中加入鮮雞與火腿熬製的高湯再炊煮2小時，滋味格外鮮美。



極品海味元籠珍珠 2,888元

色澤金黃、口感Q彈的油飯，搭配鮑魚、廣東臘腸、肝腸、東港櫻花蝦等海陸經典食材，既有海鮮的鮮美，也有肉類的香醇，口感層次十分豐富，輕鬆滿足味蕾。



明爐燒肥鴨 2,588元

選用宜蘭櫻桃鴨，以30種中藥材醃製2天，入爐烘烤至外酥內嫩，飄散著迷人的香氣，除夕端上桌呈現更顯體面。



砂鍋津白火烔雞 2,688元

主廚選用大白菜、小土雞、扁尖筍及金華火腿，加入熬煮8小時上湯燉製而成，呈現鹹鮮的好滋味。



鮮鮑魚子大拼盤 2,088元

豐盛的前菜開胃拼盤，包含高檔的九孔鮑、烏魚子、油雞、海蜇、豬腱與肝腸，皆是飯店師傅們的拿手好菜。



紅燒元蹄燴玉筍 2,088元

特選1.2kg的豬蹄膀，經12小時滷製，肉質肥嫩軟腴，蹄膀圓潤的外型，代表圓滿、同時也象徵財庫飽滿。



清蒸石斑魚 1,888元

選用肉質細緻的石斑魚，與青蔥、薑一塊清蒸入味，佐以主廚融合梅汁、醬油調製成的魚露，更顯石斑魚的鮮美。



天成素佛跳牆 1,588元

以蔬菜與獨門秘方熬煮素高湯，放入猴頭菇、栗子、百果、冬菇、筍片、芋頭等，入爐蒸煮1.5小時，凸顯新鮮食材的原始風味，濃郁甘醇的湯頭，多年來皆受茹素客群青睞。



荷葉珍珠雞 1,088元

將長糯米炒香與特製滷汁拌炒，最後與叉燒、雞肉、臘腸、干貝一同包入荷葉中，大火蒸煮後，淡淡荷葉清香米飯與鹹香內餡成為完美拍檔。



冰心綠豆糕 688元

口感綿密入口即化，年節品嘗綠豆糕帶著步步高升的祝福，圓滿的造型也期待新的一年諸事圓滿。