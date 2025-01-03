桃園人來逛市集！桃園人不知道週末要去哪，那就到台茂購物中心逛逛市集，特別規劃兩大市集，有佔地超過130坪的室內「蛇(什)麼都有美食匯」，為桃園人帶來年貨市集。外面台茂公園也號召人氣美食打造年初市集，其中排隊甜點「方人也麻糬」也再度回歸，這週末就到台茂逛市集、吃美食。



▲▼桃園市集先到台茂購物中心/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理



台茂年貨市集 蛇什麼都有美食匯

展期：1月4日至1月22日

地點：台茂購物中心B2微笑劇場



台茂年初美食市集

展期：1月4日至1月5日

地點：台茂公園