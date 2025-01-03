桃園人來逛市集！桃園人不知道週末要去哪，那就到台茂購物中心逛逛市集，特別規劃兩大市集，有佔地超過130坪的室內「蛇(什)麼都有美食匯」，為桃園人帶來年貨市集。外面台茂公園也號召人氣美食打造年初市集，其中排隊甜點「方人也麻糬」也再度回歸，這週末就到台茂逛市集、吃美食。
▲▼桃園市集先到台茂購物中心/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理
位於館內B2的「蛇什麼都有美食匯」於即日起至1/22期間登場，集結超過20個人氣攤位，打造為期19天的新春年貨採買盛會。不僅有經典的泰國零食與韓國食品，還包含多款伴手禮如「紅玉滿赤心雞蛋糕」、香濃的「ㄛ店打卡奶酥」、酥脆可口的「實心蛋捲」和「大眼蝦蝦肉餅」等，邊走邊吃的散步美食先來一份。
▲▼桃園台茂年貨市集連續三週免費逛/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理
若是好天氣，不妨走到台茂公園的年初市集，只在本週末1/4、1/5兩天快閃，現場有超過30家攤位，囊括多樣的美味攤車小吃與文創小物。美食推薦如胖子修行動餐車的明星總匯、沙威瑪、西式鴨胸牛排等，療癒甜點則有方人也麻糬、草莓大福及排 ㄙ隊必吃的地瓜球。此外，文創愛好者也能挖掘親子同樂的烤畫及精緻手作飾品。遛小孩放電之餘，爸媽也能吃飽喝足。
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▲▼桃園台茂公園美食市集/ 台茂 提供、WalkerLand窩客島整理
台茂年貨市集 蛇什麼都有美食匯
展期：1月4日至1月22日
地點：台茂購物中心B2微笑劇場
台茂年初美食市集
展期：1月4日至1月5日
地點：台茂公園